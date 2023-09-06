«Локомотив» отдал защитника в аренду в Бельгию

«Локомотив» объявил об уходе защитника Марка Мампасси.
Обладатель украинского паспорта проведет этот сезон в «Кортрейке» из чемпионата Бельгии.
«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», – написали москвичи.
- 20-летний игрок куплен в 2022 году у «Шахтера» за 3 миллиона евро.
- С февраля по май Мампасси был в аренде в «Антальяспоре».
- Уроженец Донецка стоит 1 миллион евро.
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Источник: телеграм-канал «Локомотива»