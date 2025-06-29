Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков

В «Локомотиве» рассчитывают, что получат возможность для регистрации новых игроков уже на следующей неделе.
«Запрет должен быть снят в течение нескольких дней, в «Локомотиве» есть уверенность в том, что это произойдет до конца следующей недели», – сообщил источник.
- 18 июня ФИФА наложила запрет на «Локомотив» на регистрацию новых футболистов.
- Сообщалось, что «Локомотив» отправил платеж для снятия запрета, который был наложен за невыплату «Мариуполю» почти 50 тысяч евро в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.
- Мамапасси провел за «Локомотив» 21 матч в 2022 году.
Источник: ТАСС