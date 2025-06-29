Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков

В «Локомотиве» рассчитывают, что получат возможность для регистрации новых игроков уже на следующей неделе.

«Запрет должен быть снят в течение нескольких дней, в «Локомотиве» есть уверенность в том, что это произойдет до конца следующей недели», – сообщил источник.