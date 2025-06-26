«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко раскрыл подробности погашения долга перед «Мариуполем».

«Локомотиву» запрещено регистрировать новых игроков в течение 3 трансферных окон из-за долга перед «Мариуполем» за защитника Марка Мампасси. Речь о 65 тысячах евро.

Игрок куплен «Локомотивом» в 2022 году.

У Мампасси в РПЛ с тех пор 18 матчей.

«Клуб уже дал информацию о том, что деньги за Мампасси перечислены. Немецким посредникам, куда и указали в ФИФА», – сказал Леонченко.