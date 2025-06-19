Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»

Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»

Сегодня, 19:07
2

Sport Baza раскрыл возможную причину трансферного бана «Локомотива» до зимы 2027 года.

«Официально ФИФА не указала причину бана, однако он может быть связан с делом Марка Мампасси.

Он был выкуплен у донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года за 3 миллиона евро. Тогда футболист находился в аренде и выступал за ФК «Мариуполь». На момент сделки аренда еще не была закончена, поэтому «Мариуполь» потребовал компенсацию от россиян за обучение футболиста, так на момент аренды ему было меньше 18 лет и он считался воспитанником клуба.

«Мариуполь» подал в суд и выиграл – 6 июня CAS обязал «Локомотив» выплатить 49,8 тысячи евро и 5% годовых с февраля 2022 года. Возможно, бан связан с тем, что клуб не исполнил решение CAS», – написал источник.

На днях москвичи объявили о подписании трех футболистов:

Еще по теме:
РПЛ – о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная»
Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года 6
ФИФА наложила трансферный бан на московский клуб 8
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Кортрейк Локомотив Мампасси Марк
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1750350254
Небратья постарались!
Ответить
trybinkawas
1750350818
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
Ответить
zigbert
1750353362
Ну вот хотя бы что то уже прояснилось.
Ответить
Главные новости
«Спартак» не продал основного полузащитника в Турцию за 4 миллиона
19:51
5
Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года
19:21
6
Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»
19:07
3
ФИФА наложила трансферный бан на московский клуб
18:51
8
Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»
18:30
11
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
18:18
2
Кафанов определился с будущим в «Ростове»
17:55
4
Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»
17:44
6
Черчесов: «В «Ференцвароше» помощники меня не узнавали»
17:30
2
ВидеоКарпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России
17:00
15
Все новости
Все новости
ВидеоВ России могут ввести ГОСТ футболистов: «Много контрафакта»
20:14
РПЛ – о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная»
20:04
Известен новый клуб Кафанова
19:37
2
«Крылья Советов» объявили о возвращении двух игроков в «Спартак»
19:26
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
18:18
2
«Ахмат» близок к подписанию четырех футболистов
18:12
Кафанов определился с будущим в «Ростове»
17:55
4
Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»
17:44
6
«Пари НН» объявил об уходе защитника, которым интересуется «Ростов»
17:17
ВидеоКарпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России
17:00
15
«Это невозможно»: Мутко уверен, что США не смогут провести ЧМ лучше России
16:49
6
Турецкий клуб готовит предложение по Баринову
16:42
4
ФотоГенпродюсер «Матч ТВ» выложил фото с Карпиным: «Кампанию завершили»
16:29
1
В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России
15:57
6
ЦСКА получил предложение по трансферу Файзуллаева
15:45
5
Генпродюсер «Матч ТВ» ответил на обвинения Карпина
15:30
7
Бакаев прокомментировал свой переход в «Локомотив»
15:15
4
Черчесов определил лучшего футболиста, с которым он работал
14:58
6
Финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Лучший игрок сезона»
14:48
3
Сычев охарактеризовал нового тренера ЦСКА – они вместе выступали за «Марсель»
14:38
5
Раскрыты трансферные планы «Динамо» после назначения Карпина
14:28
1
Каррейра озвучил «Спартаку» требования по зарплате
13:59
17
«Пари НН» может начать сезон не в Нижнем Новгороде: подробности
13:49
7
«Локомотив» объявил о подписании Бакаева
13:39
3
РФС работает над организацией 6 матчей сборной России осенью
13:26
1
«Спартак» ищет новичков на три позиции
13:13
9
Бакаев выбрал игровой номер в «Локомотиве»
13:00
2
В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»
12:48
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 