Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»

Sport Baza раскрыл возможную причину трансферного бана «Локомотива» до зимы 2027 года.

«Официально ФИФА не указала причину бана, однако он может быть связан с делом Марка Мампасси.

Он был выкуплен у донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года за 3 миллиона евро. Тогда футболист находился в аренде и выступал за ФК «Мариуполь». На момент сделки аренда еще не была закончена, поэтому «Мариуполь» потребовал компенсацию от россиян за обучение футболиста, так на момент аренды ему было меньше 18 лет и он считался воспитанником клуба.

«Мариуполь» подал в суд и выиграл – 6 июня CAS обязал «Локомотив» выплатить 49,8 тысячи евро и 5% годовых с февраля 2022 года. Возможно, бан связан с тем, что клуб не исполнил решение CAS», – написал источник.

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