Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Мампасси - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Мампасси
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2023 63' - 90' Сочи 0:2 Локомотив Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    23.11.2022 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 Локомотив (Москва)
    18.10.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    14.09.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 2:2
    (3:1)п    		 Краснодар (Краснодар)
    31.08.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11