Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Туран Товуз
Марк Мампасси
Трансферы
€ 400 тыс
Марк Мампасси - трансферы
Туран Товуз
12 марта 2003 (22), Донецк
#18 | Защитник
185 см
Россия | Украина
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.02.26 / 30.06.26
Локомотив
Туран Товуз
Аренда
06.09.23 / 30.06.25
Локомотив
Кортрейк
Аренда
08.02.23 / 30.06.23
Локомотив
Антальяспор
Аренда
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото
«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
2
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
7
Фото
Моуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
4
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
1
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
