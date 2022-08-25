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    КДК отменил ошибочное удаление Мампасси. Он сможет сыграть с «Оренбургом»

    КДК РФС отменил удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «КДК РФС отменил ошибочное удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Также «Локомотив» отштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков», — сказал Григорьянц.

    • Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма.
    • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
    • Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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