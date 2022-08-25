КДК отменил ошибочное удаление Мампасси. Он сможет сыграть с «Оренбургом»

КДК РФС отменил удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«КДК РФС отменил ошибочное удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Также «Локомотив» отштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков», — сказал Григорьянц.