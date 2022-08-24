Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Мампасси в матче «Химки» – «Локомотив»

ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Мампасси в матче «Химки» – «Локомотив»

24 августа 2022, 17:42
3

ЭСК РФС признал ошибочным удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

  • Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма.
  • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
  • Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока «Химок» Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

В свою очередь, комиссия не считает вмешательство VAR очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем, судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях.

Еще по теме:
«Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо» 1
«Локомотив» попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси 2
«Локомотив» высмеял Мирзова после разгрома «Химок» 13
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки Мирзов Резиуан Мампасси Марк Сиденков Иван
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1661358315
И что дальше? Красную отменили, или оставили в силе? дисквалификация будет? и если да, то сколько матчей?
Ответить
Mr Green
1661416934
это и так было понятно. поплыл там рэф. плохая у них подготовка
Ответить
Главные новости
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
14
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
Все новости
Все новости
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
8
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+