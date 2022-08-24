ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Мампасси в матче «Химки» – «Локомотив»

ЭСК РФС признал ошибочным удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма.

Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.

Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока «Химок» Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

В свою очередь, комиссия не считает вмешательство VAR очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем, судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях.