Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Мампасси в матче «Химки» – «Локомотив»

    ЭСК РФС признал ошибочным удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

    • Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма.
    • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
    • Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока «Химок» Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

    В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена.

    Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

    Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

    В свою очередь, комиссия не считает вмешательство VAR очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем, судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях.

    Новости по теме
    «Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо» 1
    «Локомотив» попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси 2
    «Локомотив» высмеял Мирзова после разгрома «Химок» 13
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4757

      PAREVG. 12 минут назад

      И что дальше?
      Красную отменили, или оставили в силе? дисквалификация будет? и если да, то сколько матчей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6712

      Semenycch 1 час назад

      ЭСК РФС правильно разобрал все моменты.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11