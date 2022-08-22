«Локомотив» попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси

«Локомотив» пытается оспорить красную карточку центрального защитника Марка Мампасси.
- Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
- Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
- Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.
По информации Sport24, московский клуб попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси.
Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную
Источник: Sport24