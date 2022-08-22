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    «Локомотив» попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси

    «Локомотив» пытается оспорить красную карточку центрального защитника Марка Мампасси.

    • Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
    • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
    • Судья Иван Сиденков сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

    По информации Sport24, московский клуб попросил КДК РФС отменить удаление Мампасси.

    Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную

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    Источник: Sport24

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