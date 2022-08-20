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  • Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную

Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную

20 августа 2022, 16:18
10

В 6-м туре РПЛ «Локо» приехал в гости к «Химкам». Первый тайм – уверенная заявка «Локомотива» на победу: на 22-й забил Керк, на 34-й – Камано.

Но перед самым перерывом настроение «Локомотива» чуточку испортилось. Все из-за удаления Марка Мампасси.

Ситуация: Резиуан Мирзов убегал по флангу. До штрафной – больше 30 метров, с центра Мампасси страхует Станислав Магкеев. Мампасси неаккуратно сыграл против Мирзова отмахнулся от него, попал по лицу и получил за это желтую карточку. Вот кадры издали, которые показывают, на каком расстоянии от ворот Мампасси остановил Мирзова.

Вот кадр поближе, который фиксирует касание Мампасси лица Мирзова:

Сначала судья Иван Сиденков дал Мампасси желтую, но потом посмотрел повтор и изменил решение – показал красную.

Магкеев в перерыве сказал: «Я не согласен. Я был параллельно с мячом, а Марк Мампасси был первым на мяче. Я вообще не согласен с удалением».

Три момента вокруг ситуации:

1. Обычно за отмашки по лицу арбитры либо устно предупреждают игроков, либо дают им желтые. Здесь не было фола последней надежды, но Сиденков изменил решение на более радикальное.

2. Важно, что на 17-й минуте Гбане за точно такой же эпизод получил лишь желтую.

3. У Сиденкова уже было в карьере спорное удаление для «Локо»: в прошлом сезоне в дерби со «Спартаком» он удалил Тина Едвая уже после финального свистка.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия Химки Локомотив Мирзов Резиуан Мампасси Марк
Комментарии (10)
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GodfriedVB
1661001902
Это для вас почти центр поля?
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PAREVG.
1661002218
Хрень какая-то, это 100% желтая карточка, и не более того. Может как в хоккее, нет крови - 2 минуты, есть - 5 минут. И здесь капельку высмотрели...
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vladimir-7
1661002987
Может быть матом послал судью?
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Беспонтий
1661003881
как там мнения насчёт фарм клуба и админресурса? укрепляются поди
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Красногорск_Фан
1661004167
Мирзов корчился на поле как будто его поимели без вазелина. Видать растрогал сентиментальное сердце судейки.
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Тазит
1661004613
Удаления не было, но где там 30 метров до штрафной?
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Alex Flash
1661004978
театр судейского беспредела
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Мася_1989
1661008593
Очень странное удаление. До выхода один на один нужно было пройти сквозь защитника и сместиться с фланга, пробежав метров 30.Я конечно привык к удалениям в Локо, но это довольно странное, при учёте того что оно с подачи ВАР.
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