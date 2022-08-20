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    Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную

    В 6-м туре РПЛ «Локо» приехал в гости к «Химкам». Первый тайм – уверенная заявка «Локомотива» на победу: на 22-й забил Керк, на 34-й – Камано.

    Но перед самым перерывом настроение «Локомотива» чуточку испортилось. Все из-за удаления Марка Мампасси.

    Ситуация: Резиуан Мирзов убегал по флангу. До штрафной – больше 30 метров, с центра Мампасси страхует Станислав Магкеев. Мампасси неаккуратно сыграл против Мирзова отмахнулся от него, попал по лицу и получил за это желтую карточку. Вот кадры издали, которые показывают, на каком расстоянии от ворот Мампасси остановил Мирзова.

    Вот кадр поближе, который фиксирует касание Мампасси лица Мирзова:

    Сначала судья Иван Сиденков дал Мампасси желтую, но потом посмотрел повтор и изменил решение – показал красную.

    Магкеев в перерыве сказал: «Я не согласен. Я был параллельно с мячом, а Марк Мампасси был первым на мяче. Я вообще не согласен с удалением».

    Три момента вокруг ситуации:

    1. Обычно за отмашки по лицу арбитры либо устно предупреждают игроков, либо дают им желтые. Здесь не было фола последней надежды, но Сиденков изменил решение на более радикальное.

    2. Важно, что на 17-й минуте Гбане за точно такой же эпизод получил лишь желтую.

    3. У Сиденкова уже было в карьере спорное удаление для «Локо»: в прошлом сезоне в дерби со «Спартаком» он удалил Тина Едвая уже после финального свистка.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1065

      Alex Flash 4 минуты назад

      театр судейского беспредела

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      Рейтинг: +1434

      Тазит 11 минут назад

      Удаления не было, но где там 30 метров до штрафной?

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      Рейтинг: +5073

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      Мирзов корчился на поле как будто его поимели без вазелина. Видать растрогал сентиментальное сердце судейки.

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      Рейтинг: +5015

      Беспонтий 23 минуты назад

      как там мнения насчёт фарм клуба и админресурса?
      укрепляются поди

      0
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      Рейтинг: +25517

      vladimir-7 38 минут назад

      Может быть матом послал судью?

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      Рейтинг: +4732

      PAREVG. 50 минут назад

      Хрень какая-то, это 100% желтая карточка, и не более того.
      Может как в хоккее, нет крови - 2 минуты, есть - 5 минут.
      И здесь капельку высмотрели...

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      Рейтинг: +22

      GodfriedVB 56 минут назад

      Это для вас почти центр поля?

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