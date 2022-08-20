Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную

В 6-м туре РПЛ «Локо» приехал в гости к «Химкам». Первый тайм – уверенная заявка «Локомотива» на победу: на 22-й забил Керк, на 34-й – Камано.

Но перед самым перерывом настроение «Локомотива» чуточку испортилось. Все из-за удаления Марка Мампасси.

Ситуация: Резиуан Мирзов убегал по флангу. До штрафной – больше 30 метров, с центра Мампасси страхует Станислав Магкеев. Мампасси неаккуратно сыграл против Мирзова отмахнулся от него, попал по лицу и получил за это желтую карточку. Вот кадры издали, которые показывают, на каком расстоянии от ворот Мампасси остановил Мирзова.

Вот кадр поближе, который фиксирует касание Мампасси лица Мирзова:

Сначала судья Иван Сиденков дал Мампасси желтую, но потом посмотрел повтор и изменил решение – показал красную.

Магкеев в перерыве сказал: «Я не согласен. Я был параллельно с мячом, а Марк Мампасси был первым на мяче. Я вообще не согласен с удалением».

Три момента вокруг ситуации:

1. Обычно за отмашки по лицу арбитры либо устно предупреждают игроков, либо дают им желтые. Здесь не было фола последней надежды, но Сиденков изменил решение на более радикальное.

2. Важно, что на 17-й минуте Гбане за точно такой же эпизод получил лишь желтую.

3. У Сиденкова уже было в карьере спорное удаление для «Локо»: в прошлом сезоне в дерби со «Спартаком» он удалил Тина Едвая уже после финального свистка.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч Премьер»