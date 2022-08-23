«Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо»

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал роботу судейской бригады Ивана Сиденкова в матче 6-го тура РПЛ «Химки» – «Локомотив» (0:3).

«Неправильно удалили игрока «Локомотива», плюс «Химок» лишили опасной атаки на третьей минуте, лишив принципа преимущества – это грубая ошибка. По правильным показам или непоказам жeлтых карточек было целых пять моментов.

Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещe и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне», — сказал Федотов.