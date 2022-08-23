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    «Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо»

    Арбитр Игорь Федотов раскритиковал роботу судейской бригады Ивана Сиденкова в матче 6-го тура РПЛ «Химки»«Локомотив» (0:3).

    «Неправильно удалили игрока «Локомотива», плюс «Химок» лишили опасной атаки на третьей минуте, лишив принципа преимущества – это грубая ошибка. По правильным показам или непоказам жeлтых карточек было целых пять моментов.

    Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещe и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне», — сказал Федотов.

    • Сиденков удалил защитника «Локо» Марка Мампасси в конце первого тайма.
    • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
    • Судья сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.
    • «Локомотив» оспорит удаление в КДК.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Фитоняшич 25 минут назад

      Пф-ф-ф-ф...худший арбитр сезона всегда плохо судит Спартак.
      Вот там приколов-то набирается!

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