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  • «Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо»

«Худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов – о работе Сиденкова на матче «Химки» – «Локо»

23 августа 2022, 12:26
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Арбитр Игорь Федотов раскритиковал роботу судейской бригады Ивана Сиденкова в матче 6-го тура РПЛ «Химки»«Локомотив» (0:3).

«Неправильно удалили игрока «Локомотива», плюс «Химок» лишили опасной атаки на третьей минуте, лишив принципа преимущества – это грубая ошибка. По правильным показам или непоказам жeлтых карточек было целых пять моментов.

Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещe и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне», — сказал Федотов.

  • Сиденков удалил защитника «Локо» Марка Мампасси в конце первого тайма.
  • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
  • Судья сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.
  • «Локомотив» оспорит удаление в КДК.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь Сиденков Иван
Комментарии (1)
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Фитоняшич
1661254626
Пф-ф-ф-ф...худший арбитр сезона всегда плохо судит Спартак. Вот там приколов-то набирается!
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