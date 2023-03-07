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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    УАФ рассмотрит дела пятерых украинских игроков, продолжающих выступать в России

    Украинская ассоциация футбола рассмотрит дела игроков, которые продолжили выступать в российских лигах после начала вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

    УАФ рассмотрит возможные нарушения Кодекса этики и честной игры пятью футболистами. Это Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), Денис Кулаков («Урал»), Марк Мампасси («Локомотив», с февраля в аренде в «Антальяспоре»), Игорь Калинин («Ростов», арендован «Факелом») и Данил Сагуткин («Акрон»).

    Отметим, что Калинин сменил украинское гражданство на российское.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 22:10
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