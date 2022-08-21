Цорн объяснил удаление Мампасси в матче с «Химками» нервами судьи

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил удаление своего защитника Марка Мампасси в шестом туре РПЛ против «Химок» (3:0).

«Я считаю, что это не красная карточка. Судья перенервничал, может быть, волновался во время игры. Было много решений, которые мне непонятны. Я считаю, что карточка должна быть желтой», – сказал Цорн.