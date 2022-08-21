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    Цорн объяснил удаление Мампасси в матче с «Химками» нервами судьи

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил удаление своего защитника Марка Мампасси в шестом туре РПЛ против «Химок» (3:0).

    «Я считаю, что это не красная карточка. Судья перенервничал, может быть, волновался во время игры. Было много решений, которые мне непонятны. Я считаю, что карточка должна быть желтой», – сказал Цорн.

    • Матч в поле обслуживал петербуржец Иван Сиденков.
    • «Локомотив» впервые в сезоне победил.
    • Мампасси перешел в «Локо» зимой из «Шахтера».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1341

      Artemka444 43 минуты назад

      Цорн вот явная ошибка это ты!!!

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