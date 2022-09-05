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    «Возможно, «Локомотиву» есть смысл опять заехать на базу». Мампасси – после поражения от «Ахмата»

    Центральный защитник «Локомотива» Марк Мампасси высказался после матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата», проигранного со счетом 1:2.

    «Не понимаю, почему такой результат. Руководство после игры сказало, что надо было выигрывать.

    Что тут еще сказать? Возможно, есть смысл заехать на базу. Но мы это не обсуждали», – заявил Мампасси.

    • 15 августа футболистов «Локо» закрыли на базе.
    • После этого команда одержала две разгромные победы подряд над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1).
    • Однако в двух последних матчах москвичи уступили «Пари НН» и «Ахмату».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4620

      Enter2006 20 часов назад

      "Не понимаю, почему такой результат".
      Всё просто, Ахмат это не Химки с Оренбургом, вот и вся загадка.

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