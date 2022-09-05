«Возможно, «Локомотиву» есть смысл опять заехать на базу». Мампасси – после поражения от «Ахмата»

Центральный защитник «Локомотива» Марк Мампасси высказался после матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата», проигранного со счетом 1:2.

«Не понимаю, почему такой результат. Руководство после игры сказало, что надо было выигрывать.

Что тут еще сказать? Возможно, есть смысл заехать на базу. Но мы это не обсуждали», – заявил Мампасси.