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    Смородская назвала футболистов, которых нужно убрать из состава «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о составе московской команды.

    «Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.

    Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила.

    Надо ещe посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними ещe можно что-то сделать, если тренер найдeтся.

    Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – сказала Смородская.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +292

      АлексМак 13 минут назад

      Дура безмозглая

      0
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      Рейтинг: +239

      Марк Аврелий! 1 час назад

      смородскую поздно убрали из Локомотива

      1
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      Рейтинг: +2291

      serglider 1 час назад

      Я бы Баринова убрал, стопудово, он там портит микроклимат в коллективе, критикуя практически всех и вся, при этом собственным усердием на поле особо не отличается, от слова "совсем".

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      Рейтинг: +14116

      Skull_Boy > serglider 1 час назад

      Баринов единственный кто играет и всегда говорит правильные вещи, а вам советую купить очки и внимательно смотреть игры, полемика закончена

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