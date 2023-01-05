Смородская назвала футболистов, которых нужно убрать из состава «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о составе московской команды.

«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.

Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила.

Надо ещe посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними ещe можно что-то сделать, если тренер найдeтся.

Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – сказала Смородская.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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