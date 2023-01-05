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  • Смородская назвала футболистов, которых нужно убрать из состава «Локомотива»

Смородская назвала футболистов, которых нужно убрать из состава «Локомотива»

5 января 2023, 20:32
15

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о составе московской команды.

«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способом.

Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила.

Надо ещe посмотреть, что с этим можно сделать и придумать. Конечно, с ними ещe можно что-то сделать, если тренер найдeтся.

Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты», – сказала Смородская.

  • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
  • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир Мампасси Марк Смородская Ольга
Комментарии (15)
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serglider
1672941822
Я бы Баринова убрал, стопудово, он там портит микроклимат в коллективе, критикуя практически всех и вся, при этом собственным усердием на поле особо не отличается, от слова "совсем".
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Марк Аврелий!
1672942872
смородскую поздно убрали из Локомотива
Ответить
АлексМак
1672947464
Дура безмозглая
Ответить
PAREVG.
1672953413
Тикнизян, Мампаси, Керк, Раконьяц, Митай.
Ответить
Князев
1672992055
Эта статья - лишнее доказательство никчёмности дамы, бывшей руководительнице Локомотива. И ещё постоянно чего то вякает.
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