«Локомотив» отдал в аренду Мампасси. Год назад клуб заплатил за него 3 миллиона

Еще один россиянин в топ-чемпионат переехал)
«Локомотив» объявил о переходе центрального защитника Марка Мампасси в «Антальяспор».
Это платная аренда до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.
- Год назад «Локо» приобрел Мампасси у «Шахтера» за 3 миллиона евро.
- Контракт украинца с клубом РПЛ рассчитан до конца 2026 года.
- Он провел 21 матч без голевых действий в составе московской команды.
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