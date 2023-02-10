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    «Локомотив» отдал в аренду Мампасси. Год назад клуб заплатил за него 3 миллиона

    «Локомотив» объявил о переходе центрального защитника Марка Мампасси в «Антальяспор».

    Это платная аренда до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

    • Год назад «Локо» приобрел Мампасси у «Шахтера» за 3 миллиона евро.
    • Контракт украинца с клубом РПЛ рассчитан до конца 2026 года.
    • Он провел 21 матч без голевых действий в составе московской команды.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +677

      Таврида 1 час назад

      Еще один россиянин в топ-чемпионат переехал)

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