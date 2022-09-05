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    Мампасси объяснил, почему «Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»

    Защитник «Локомотива» Марк Мампасси назвал причины поражения в матче с «Ахматом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

    • «Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.
    • Клуб победил в 2 из 9 матчей сезона.
    • «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице.

    — «Локо» большую часть игры был в большинстве. Почему не удалось победить?

    — Не хватило реализации. Не забили несколько выходов 1 в 1. Плюс пропустили быстрый гол.

    — После «Химок» ты не играл в стартовом составе. Не спрашивал у тренера почему?

    — Нет. Если не играю, значит, недостаточно готов. Не знаю. Тренеру виднее. Я работаю, стараюсь все позитивно оценивать, не унываю. В моем возрасте нужно только работать. А дальше уже как тренер решит.

    — На что может претендовать «Локомотив» по итогам сезона?

    — Сейчас сложно об этом говорить.

    — В пятерке будете?

    — Возможно.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 13:20
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2014

      моэм 13 часов назад

      Такое невозможно ничем ни оправдать , ни объяснить ... после этого надо разогнать всё руководство , а не только тренера.

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