Мампасси объяснил, почему «Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси назвал причины поражения в матче с «Ахматом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.

Клуб победил в 2 из 9 матчей сезона.

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице.

— «Локо» большую часть игры был в большинстве. Почему не удалось победить?

— Не хватило реализации. Не забили несколько выходов 1 в 1. Плюс пропустили быстрый гол.

— После «Химок» ты не играл в стартовом составе. Не спрашивал у тренера почему?

— Нет. Если не играю, значит, недостаточно готов. Не знаю. Тренеру виднее. Я работаю, стараюсь все позитивно оценивать, не унываю. В моем возрасте нужно только работать. А дальше уже как тренер решит.

— На что может претендовать «Локомотив» по итогам сезона?

— Сейчас сложно об этом говорить.

— В пятерке будете?

— Возможно.