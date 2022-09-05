Мампасси объяснил, почему «Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси назвал причины поражения в матче с «Ахматом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.
- «Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.
- Клуб победил в 2 из 9 матчей сезона.
- «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице.
— «Локо» большую часть игры был в большинстве. Почему не удалось победить?
— Не хватило реализации. Не забили несколько выходов 1 в 1. Плюс пропустили быстрый гол.
— После «Химок» ты не играл в стартовом составе. Не спрашивал у тренера почему?
— Нет. Если не играю, значит, недостаточно готов. Не знаю. Тренеру виднее. Я работаю, стараюсь все позитивно оценивать, не унываю. В моем возрасте нужно только работать. А дальше уже как тренер решит.
— На что может претендовать «Локомотив» по итогам сезона?
— Сейчас сложно об этом говорить.
— В пятерке будете?
— Возможно.
Источник: Sport24