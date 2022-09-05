«Мы доминировали». Главный тренер «Локо» Циннбауэр объяснил поражение в большинстве от «Ахмата»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.

Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми голами. К сожалению, нам не удалось забить достаточно, чтобы выиграть.

Да, когда соперник остался в меньшинстве, может быть, мы выпустили на поле менее атакующих игроков, но у нас были моменты. Просто мы хотели освежить игру свежими футболистами», – сказал Циннбауэр.