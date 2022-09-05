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    «Мы доминировали». Главный тренер «Локо» Циннбауэр объяснил поражение в большинстве от «Ахмата»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

    • «Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.
    • Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

    «Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми голами. К сожалению, нам не удалось забить достаточно, чтобы выиграть.

    Да, когда соперник остался в меньшинстве, может быть, мы выпустили на поле менее атакующих игроков, но у нас были моменты. Просто мы хотели освежить игру свежими футболистами», – сказал Циннбауэр.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2485

      фанат джигурды 1 час назад

      "Исход матча решается забитыми голами".

      Да неужели???
      УНИК!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      иди домой и ******* захвати и больше не появляйтесь

      0
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      Рейтинг: +59

      Iskander_17 5 часов назад

      После каждого проигрыша находит объяснения,находчивый

      0
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