«Мы доминировали». Главный тренер «Локо» Циннбауэр объяснил поражение в большинстве от «Ахмата»

"Исход матча решается забитыми голами".
Да неужели???
УНИК!!!
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
- «Локо» проиграл на своем поле, играя в большинстве с 28-й минуты.
- Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.
«Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми голами. К сожалению, нам не удалось забить достаточно, чтобы выиграть.
Да, когда соперник остался в меньшинстве, может быть, мы выпустили на поле менее атакующих игроков, но у нас были моменты. Просто мы хотели освежить игру свежими футболистами», – сказал Циннбауэр.