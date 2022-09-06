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  • Талалаев жестко раскритиковал Магкеева за слова про «мерзкого Беришу»

Талалаев жестко раскритиковал Магкеева за слова про «мерзкого Беришу»

6 сентября 2022, 07:47
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника «Локомотива» Станислава Магкеева с мальчиком из-за его слов о судействе в матче 8-го тура РПЛ.

Магкеев считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол. Он также назвал хавбека гостей Бернарда Беришу «самым мерзким игроком» в РПЛ.

– Магкеев сказал, что было нарушение по ходу первой результативной атаки «Ахмата»: Конате попал ему пальцем в глаз, а судьи это пропустили. Как относитесь к такой риторике?

– Я сторонник того, что мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Что он там говорит сейчас – малоинтересно.

Мы строили свою игру через зону Магкеева. Я благодарен ребятам, они здорово сыграли, добыли очень тяжелую победу.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
  • На 28‑й минуте Турбин удалил Мохамеда Конате из «Ахмата».
  • На 42-й минуте – поставил пенальти в пользу «Локо».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Магкеев Станислав Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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Bozigit
1662445853
Бериша уже второй раз поступает таким образом
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