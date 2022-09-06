Талалаев жестко раскритиковал Магкеева за слова про «мерзкого Беришу»

Талалай просто защищает своего игрока , а по факту так и есть - подлец и провокатор .
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника «Локомотива» Станислава Магкеева с мальчиком из-за его слов о судействе в матче 8-го тура РПЛ.
Магкеев считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол. Он также назвал хавбека гостей Бернарда Беришу «самым мерзким игроком» в РПЛ.
– Магкеев сказал, что было нарушение по ходу первой результативной атаки «Ахмата»: Конате попал ему пальцем в глаз, а судьи это пропустили. Как относитесь к такой риторике?
– Я сторонник того, что мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Что он там говорит сейчас – малоинтересно.
Мы строили свою игру через зону Магкеева. Я благодарен ребятам, они здорово сыграли, добыли очень тяжелую победу.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
- На 28‑й минуте Турбин удалил Мохамеда Конате из «Ахмата».
- На 42-й минуте – поставил пенальти в пользу «Локо».