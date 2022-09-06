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    Талалаев жестко раскритиковал Магкеева за слова про «мерзкого Беришу»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника «Локомотива» Станислава Магкеева с мальчиком из-за его слов о судействе в матче 8-го тура РПЛ.

    Магкеев считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол. Он также назвал хавбека гостей Бернарда Беришу «самым мерзким игроком» в РПЛ.

    – Магкеев сказал, что было нарушение по ходу первой результативной атаки «Ахмата»: Конате попал ему пальцем в глаз, а судьи это пропустили. Как относитесь к такой риторике?

    – Я сторонник того, что мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Что он там говорит сейчас – малоинтересно.

    Мы строили свою игру через зону Магкеева. Я благодарен ребятам, они здорово сыграли, добыли очень тяжелую победу.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
    • На 28‑й минуте Турбин удалил Мохамеда Конате из «Ахмата».
    • На 42-й минуте – поставил пенальти в пользу «Локо».

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    Источник: Sports.ru

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    06.09.2022 07:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka 15 часов назад

      Талалай просто защищает своего игрока , а по факту так и есть - подлец и провокатор .

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit > Barmaleushka 15 часов назад

      Абсолютно верно!

      0
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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 16 часов назад

      Бериша уже второй раз поступает таким образом

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин > Bozigit 15 часов назад

      и что же он сделал?

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit > Теркчанин 15 часов назад

      В момент когда игрок команды соперника выбивает искусственно мяч за пределы поля, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ИГРОКУ, Бериша перехватывает мяч и это действие приводит к голу. Это уже второй раз за этот чемпионат! Это не по футбольному и тем более не по человечески !

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин > Bozigit 11 часов назад

      если и так,то Берише откуда знать чего он там хотел? Перехватил мяч,как сделал бы любой,заметь,любой игрок.

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit > Теркчанин 4 часа назад

      Команда соперника стоит без игры и ждет соблюдения правил фейр-плей . Чего ещё нужно знать? Он же не юниор

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин > Bozigit 2 часа назад

      вообюще то я тоже смотрел матч в прямом эфире,и стояния соперников не заметил.

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit > Теркчанин 2 часа назад

      Мяч выбивается за боковую. И это делается открыто и откровенно. Что еще не понятного? Бериша видя все это, в том числе расслабленность команды мерзко пользуется этим. Что ещё можно не заметить?

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