Талалаев жестко раскритиковал Магкеева за слова про «мерзкого Беришу»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника «Локомотива» Станислава Магкеева с мальчиком из-за его слов о судействе в матче 8-го тура РПЛ.

Магкеев считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол. Он также назвал хавбека гостей Бернарда Беришу «самым мерзким игроком» в РПЛ.

– Магкеев сказал, что было нарушение по ходу первой результативной атаки «Ахмата»: Конате попал ему пальцем в глаз, а судьи это пропустили. Как относитесь к такой риторике?

– Я сторонник того, что мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Что он там говорит сейчас – малоинтересно.

Мы строили свою игру через зону Магкеева. Я благодарен ребятам, они здорово сыграли, добыли очень тяжелую победу.