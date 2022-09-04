Магкеев: «Бериша – самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев остался недоволен судейством в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Он считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол.

– Перед голом «Ахмата» вам попали в глаз?

– У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол.

У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает – гол. Но с Беришей все понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ.

Во втором тайме нам говорили, что самое главное – не пропустить контратаку. Пропустили глупый гол. Что здесь поделаешь? Сами виноваты.