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    Магкеев: «Бериша – самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев остался недоволен судейством в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Он считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол.

    – Перед голом «Ахмата» вам попали в глаз?

    – У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол.

    У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает – гол. Но с Беришей все понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ.

    Во втором тайме нам говорили, что самое главное – не пропустить контратаку. Пропустили глупый гол. Что здесь поделаешь? Сами виноваты.

    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
    • На 28‑й минуте Турбин удалил Мохамеда Конате из «Ахмата».
    • На 42-й минуте – поставил пенальти в пользу «Локо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 20:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15893

      Barmaleushka 6 часов назад

      Наверно не только в РПЛ .

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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 6 часов назад

      Магкеев сам в трудной ситуации не соориентировался, повёл себя неверно. Ну, попали тебе в глаз, плохо и больно. Но мяч оказался у тебя в ногах, рубани его со всей дури на трибуны! Дальше пауза, выйдут врачи, подлечат. А атака сорвана.

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      Рейтинг: +960

      Mr Green > Ill Ich 6 часов назад

      всё верно, Бериша и не в курсе был, что у Магкеева что то там со здоровьем. подними руку вверх, выбей сильно мяч. это больше привоз

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      Рейтинг: +221

      ДЖУZ 7 часов назад

      Короче Бериша виноват, что Локо как только не тащил судья, а вы всё равно проср....ли!

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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 8 часов назад

      Сам-то лучше что-ли?

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      Рейтинг: +88

      Назарян 8 часов назад

      я еще ни одного игрока проигавшей команды не видел чтоб сказал судья судил честно

      1
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      Рейтинг: +960

      Mr Green 8 часов назад

      как бы там не происходило на поле, когда команда соперника играет в меньшинстве 2/3 матча, нужно реализовывать своё преимущество

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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 8 часов назад

      Матч не смог посмотреть, Премьер заглючил. Судя по статистике - судьи очень старались помочь Локо?! Как же он умудрился проиграть? И искать виноватых на стороне?

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      Рейтинг: +544

      gunstilzit 9 часов назад

      Насчёт Бериши согласен,насчёт вашей игры я в а...е!

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      Рейтинг: +127

      Теркчанин 9 часов назад

      «Бериша – самый быстрый и добрый игрок, которого я видел в РПЛ»

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      Рейтинг: +1424

      x-x-x-x-x > Теркчанин 8 часов назад

      А Магкеев самый мерзский хотя его никто не знает.

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