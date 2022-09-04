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  • Магкеев: «Бериша – самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»

Магкеев: «Бериша – самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»

4 сентября 2022, 20:53
11

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев остался недоволен судейством в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Он считает, что игроки грозненской команды нарушили правила, когда забивали первый гол.

– Перед голом «Ахмата» вам попали в глаз?

– У меня большой вопрос к нашим судьям. Как их обучают, если в игре с «Химками» за это дают красную карточку нашему защитнику, а здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол.

У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты? 100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдает – гол. Но с Беришей все понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ.

Во втором тайме нам говорили, что самое главное – не пропустить контратаку. Пропустили глупый гол. Что здесь поделаешь? Сами виноваты.

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
  • На 28‑й минуте Турбин удалил Мохамеда Конате из «Ахмата».
  • На 42-й минуте – поставил пенальти в пользу «Локо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Бериша Бернард Магкеев Станислав
Комментарии (11)
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Теркчанин
1662315248
«Бериша – самый быстрый и добрый игрок, которого я видел в РПЛ»
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gunstilzit
1662315545
Насчёт Бериши согласен,насчёт вашей игры я в а...е!
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житель СПб
1662318940
Матч не смог посмотреть, Премьер заглючил. Судя по статистике - судьи очень старались помочь Локо?! Как же он умудрился проиграть? И искать виноватых на стороне?
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Mr Green
1662319004
как бы там не происходило на поле, когда команда соперника играет в меньшинстве 2/3 матча, нужно реализовывать своё преимущество
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Назарян
1662319151
я еще ни одного игрока проигавшей команды не видел чтоб сказал судья судил честно
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paracetamol
1662319230
Сам-то лучше что-ли?
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ДЖУZ
1662319507
Короче Бериша виноват, что Локо как только не тащил судья, а вы всё равно проср....ли!
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Ill Ich
1662324532
Магкеев сам в трудной ситуации не соориентировался, повёл себя неверно. Ну, попали тебе в глаз, плохо и больно. Но мяч оказался у тебя в ногах, рубани его со всей дури на трибуны! Дальше пауза, выйдут врачи, подлечат. А атака сорвана.
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Давид59
1662352904
Бериша может и мерзкий, но хорошо делает своё дело. Форвард обязан забить, а правильно забито или нет -это уже работа судьи.
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