«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков

«Локомотив» планирует провести чистку состава во время летнего трансферного окна.

Уже трудоустроены три футболиста столичного клуба:

Константин Марадишвили – продление аренды в «Пари НН» до июня 2025 года;

Тин Едвай – продан в «Панатинаикос» за 500 тысяч евро;

Педро Габриэл – в аренде в «Сантосе» до конца года.

Теперь же «Локо» ищет новые команды еще для 11 игроков, которые сейчас находятся в арендах: