«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков

«Локомотив» планирует провести чистку состава во время летнего трансферного окна.
Уже трудоустроены три футболиста столичного клуба:
- Константин Марадишвили – продление аренды в «Пари НН» до июня 2025 года;
- Тин Едвай – продан в «Панатинаикос» за 500 тысяч евро;
- Педро Габриэл – в аренде в «Сантосе» до конца года.
Теперь же «Локо» ищет новые команды еще для 11 игроков, которые сейчас находятся в арендах:
- Джирано Керк (сейчас выступает в бельгийском «Антверпене»)
- Марко Раконьяц («Бачка‑Топола», Сербия)
- Марк Мампасси («Кортрейк», Бельгия)
- Николай Титков («Оренбург»)
- Андрей Никитин («СКА‑Хабаровск)
- Роман Колмаков («Зенит»)
- Илья Берковский («Химки»)
- Антон Камышенко («Сочи»)
- Никита Матюнин («Тверь»)
- Никита Хлынов («Тверь»)
- Никита Чугунов («Тверь»)