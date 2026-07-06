ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США

Появились новые подробности скандальной ситуации с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.
Как пишет New York Post, приостановке дисквалификации американского футболиста предшествовали угрозы в адрес ФИФА.
Федерация футбола Соединенных Штатов пообещала обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу удаления Балогуна.
ФИФА хотела избежать взаимодействия с CAS, вследствие чего красную карточку нападающего фактически аннулировали.
- Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.
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Источник: New York Post