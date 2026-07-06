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  • ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США

ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США

Вчера, 18:18
12

Появились новые подробности скандальной ситуации с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Как пишет New York Post, приостановке дисквалификации американского футболиста предшествовали угрозы в адрес ФИФА.

Федерация футбола Соединенных Штатов пообещала обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу удаления Балогуна.

ФИФА хотела избежать взаимодействия с CAS, вследствие чего красную карточку нападающего фактически аннулировали.

  • Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

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Источник: New York Post
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (12)
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evgevg13
1783352112
Американская демократия, однако...
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Mr.
1783352307
Ущербные за что цепляются? Ну, бельгийцы, нагните их, в конце концов )
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zlobny_zenitos
1783352442
Ничего удивительного, еще скажите, что никто не ожидал подобного рода действий в адрес страны хозяйки) тем более, что это США, как верно подмечено тут в комментариях самой демократической страны в мире))) раньше ждали, что судьи будут подтаскивать (такое бывало, например, хозяев ЧМ 2002 тоже тянули), НО, сейчас есть ВАР, стало сложнее. А США друг Инфаня - друг Дональд (но не Дак) и все, вуаля))) магия)))
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subbotaspartak
1783352624
У роды. И те и другие...
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TOMSON
1783352893
Что там они в CAS оспаривать собрались? Кому другому расскажите… Там явно давление на более серьезном уровне происходило
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Галина Бронемясова
1783353366
дебрюйновые всё равно их накажут
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Cleaner
1783353958
ФИФА, да вы НАЗНАЧТЕ сборную США чемпионом мира и закрывайте весь этот балаган! Пиндосия - ПОЗОР МИРОВОГО ВСЕГО!...((((((((((((
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k611
1783355756
Двойные стандарты. Что другим нельзя - звездно-полосатым можно. (А так позорно это. Страна принимающая ЧМ и такой цирк).
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fhnv
1783359092
нет слов...одни эмоции
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Hector вернулся
1783359534
Испанский стыд
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