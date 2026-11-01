Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Франция. Лига 1 2026/2027 Лига Европы 2025/2026 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Португалия. Примейра 2014/2015 Кубок Emirates 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Суперкубок Португалии 2013 Товарищеские матчи 2013