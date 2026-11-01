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Паулу Фонсека - статистика
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Португалия
5 марта 1973 (53)
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лига Европы, 2 тур
Лион
3 : 2
15.10.2026
Кристал Пэлас
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 1
09.10.2026
Лион
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Португалия. Высшая лига 2013/2014
Суперкубок Португалии 2013
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
В
П
Н
Лион
3
2
1
0
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лига Европы, 2 тур
Лион
3 : 2
15.10.2026
Кристал Пэлас
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
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