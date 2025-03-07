Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

Стали известны подробности выступления главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки в дисциплинарной комиссии Лиги 1.

Там рассматривалось его агрессивное поведение в концовке матча с «Брестом» (2:1).

Португалец кричал в лицо арбитру Бенуа Мийо и якобы его боднул. Тренер физическое воздействие на судью отрицает.

На заседании комиссии Фонсека объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

По словам экс-тренера «Шахтера», он испытывал сильный стресс из-за геополитической ситуации.

Фонсека признался, что он и его жена-украинка очень переживают из-за действий и заявлений американского президента, а также общей неопределенности вокруг Украины.