Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

Стали известны подробности выступления главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки в дисциплинарной комиссии Лиги 1.
Там рассматривалось его агрессивное поведение в концовке матча с «Брестом» (2:1).
Португалец кричал в лицо арбитру Бенуа Мийо и якобы его боднул. Тренер физическое воздействие на судью отрицает.
На заседании комиссии Фонсека объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
По словам экс-тренера «Шахтера», он испытывал сильный стресс из-за геополитической ситуации.
Фонсека признался, что он и его жена-украинка очень переживают из-за действий и заявлений американского президента, а также общей неопределенности вокруг Украины.
- В итоге тренера «Лиона» отстранили на 9 месяцев.
- Дисквалификация распространяется только на внутренние турниры Франции.
- Клуб собирается подать апелляцию.
Источник: The Athletic