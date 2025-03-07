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  • Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

Сегодня, 14:14
9

Стали известны подробности выступления главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки в дисциплинарной комиссии Лиги 1.

Там рассматривалось его агрессивное поведение в концовке матча с «Брестом» (2:1).

Португалец кричал в лицо арбитру Бенуа Мийо и якобы его боднул. Тренер физическое воздействие на судью отрицает.

На заседании комиссии Фонсека объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

По словам экс-тренера «Шахтера», он испытывал сильный стресс из-за геополитической ситуации.

Фонсека признался, что он и его жена-украинка очень переживают из-за действий и заявлений американского президента, а также общей неопределенности вокруг Украины.

  • В итоге тренера «Лиона» отстранили на 9 месяцев.
  • Дисквалификация распространяется только на внутренние турниры Франции.
  • Клуб собирается подать апелляцию.

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Источник: The Athletic
Франция. Лига 1 Лион Фонсека Паулу
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Комментарии (9)
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АЛЕКС 58
1741348224
Дебил!
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Таврида
1741348356
У меня жена-марсианка, я переживаю что Луноход-32 на Марс свалился, поэтому вступил в физический контакт с лицом президентом Луны. Нэма слiв. маразм дебилизма на западе просто зашкаливает.
Ответить
Тинез Розоп
1741348631
По ходу у Fakeida тёща за мясных?)))
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Таврида
1741349110
Ситуация совершенно ясна, эпидемия либерализма-демократизма распространяется по планете с космической скоростью За окошком дождь и град Это Путин виноват! Кошка бросила котят — Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе! Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в говно… У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ — Это Путин виноват! Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте — Это Путина рука! Я поймал по пьяни «белку» — Это Путина проделки! Куча под столом говна. Это Путина вина!
Ответить
FanatSerj
1741351744
Бедненькие европецы как же их жалко! Ах-хаа-хаа конечно же нет! Как в Одессе людей заживо жечь что то его жена не переживала, а тут виделите Трамп не так запел и сразу распереживались.
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Semenycch
1741352629
Идиотизм крепчал...
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алдан2014
1741355864
Дебилы
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ziborock
1741358025
Держись Паулу, впереди тебя ждет много переживаний и депрессий!
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