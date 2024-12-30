Фонсека высказался о ничьей «Милана» с «Ромой»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о матче 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).
«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовали их. У нас было так много возможностей для взятия ворот, у ребят был правильный настрой.
Мы играли хорошо, отбирали мяч с помощью высокого прессинга, но не смогли забить», – сказал Фонсека.
- Португальский тренер получил красную карточку на 43-й минуте.
- Гол у «Милана» забил Теяни Рейндерс на 16-й минуте. У «Ромы» отличился Пауло Дибала на 23-й.
- «Милан» занимает 8-е место в Серии A с 27 очками после 17 матчей.