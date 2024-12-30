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    Фонсека высказался о ничьей «Милана» с «Ромой»

    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о матче 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

    «Мы создали достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовали их. У нас было так много возможностей для взятия ворот, у ребят был правильный настрой.

    Мы играли хорошо, отбирали мяч с помощью высокого прессинга, но не смогли забить», – сказал Фонсека.

    • Португальский тренер получил красную карточку на 43-й минуте.
    • Гол у «Милана» забил Теяни Рейндерс на 16-й минуте. У «Ромы» отличился Пауло Дибала на 23-й.
    • «Милан» занимает 8-е место в Серии A с 27 очками после 17 матчей.

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    Источник: Football Italia

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