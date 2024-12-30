Фонсека высказался о ничьей «Милана» с «Ромой»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о матче 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовали их. У нас было так много возможностей для взятия ворот, у ребят был правильный настрой.

Мы играли хорошо, отбирали мяч с помощью высокого прессинга, но не смогли забить», – сказал Фонсека.