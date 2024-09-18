«Милан» может уволить тренера, назначенного три месяца назад

Паулу Фонсека оказался на грани отставки с поста главного тренера «Милана».
После вчерашнего поражения от «Ливерпуля» (1:3) в Лиге чемпионов португалец очень близок к увольнению.
В случае проигрыша «Интеру» в воскресном дерби руководство «Милана» примет решение о смене тренера.
Уже ведутся переговоры с Массимилиано Аллегри, который летом покинул «Ювентус».
- «Милан» назначил Фонсеку в середине июня.
- Команда под его руководством выиграла всего 1 матч из 5 в новом сезоне.
- Миланцы идут на 10-м месте в Серии А.
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