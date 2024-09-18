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    • «Милан» может уволить тренера, назначенного три месяца назад

    «Милан» может уволить тренера, назначенного три месяца назад

    Паулу Фонсека оказался на грани отставки с поста главного тренера «Милана».

    После вчерашнего поражения от «Ливерпуля» (1:3) в Лиге чемпионов португалец очень близок к увольнению.

    В случае проигрыша «Интеру» в воскресном дерби руководство «Милана» примет решение о смене тренера.

    Уже ведутся переговоры с Массимилиано Аллегри, который летом покинул «Ювентус».

    • «Милан» назначил Фонсеку в середине июня.
    • Команда под его руководством выиграла всего 1 матч из 5 в новом сезоне.
    • Миланцы идут на 10-м месте в Серии А.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: твиттер журналиста Маурицио Пистокки

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    18.09.2024 18:35
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    Комментарии (3)
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    Ghork
    1726674902
    Этот псевдо тренеришка точно не для Рассонери...
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    DMитрий
    1726685575
    Ибра в ответе! Его назначение.
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    zigbert
    1726728024
    Не зря ли уволили Пиоли?
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