Фонсека оценил победу «Милана» над «Слованом»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека после гостевого матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с братиславским «Слованом» (3:2) сказал, что его команда доминировала на протяжении игры.
«Думаю, мы доминировали на протяжении матча. Мы сделали много перестановок в составе и хорошо справились. Есть вещи, которые следует улучшить, но, возможно, они стали следствием наших изменений в составе.
Мы заслужили победу, а судья совершил явную ошибку в случае с последним голом. Мне кажется, мы заслуживали того, чтобы завершить игру с иным счетом.
Я все время разговариваю с Леау, Рафа знает, почему сегодня не играл [с первой минуты]. Он все понял, а потом вышел и внес решающий вклад. Думаю, именно этого мы все и хотим», – сказал Фонсека в эфире Sky Sport Italia.
- Голы у «Милана» забили Кристиан Пулишич (21-я минута), Рафаэль Леау (68-я) и Тэмми Абрахам (71-я). У хозяев отличились Тигран Барсегян (24-я) и Нино Марчелли (88-я).
- «Россонери» занимают 14-е место на общем этапе с 9 очками после 5 матчей. «Слован» идет 35-м с 0 очков.
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