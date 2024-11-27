Фонсека оценил победу «Милана» над «Слованом»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека после гостевого матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с братиславским «Слованом» (3:2) сказал, что его команда доминировала на протяжении игры.

«Думаю, мы доминировали на протяжении матча. Мы сделали много перестановок в составе и хорошо справились. Есть вещи, которые следует улучшить, но, возможно, они стали следствием наших изменений в составе.

Мы заслужили победу, а судья совершил явную ошибку в случае с последним голом. Мне кажется, мы заслуживали того, чтобы завершить игру с иным счетом.

Я все время разговариваю с Леау, Рафа знает, почему сегодня не играл [с первой минуты]. Он все понял, а потом вышел и внес решающий вклад. Думаю, именно этого мы все и хотим», – сказал Фонсека в эфире Sky Sport Italia.

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