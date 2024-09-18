Тренер «Милана» объяснил поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

«Мы играли против «Ливерпуля», большой команды. Хорошо начали матч: и атаковали, и защищались. Но два пропущенных со стандартов гола изменили игру.

Мы лишились психологической сбалансированности, а когда команда теряет уверенность, появляются проблемы, она начинает делать не то, что отрабатывалось на тренировках. Я сказал футболистам, что нельзя так ошибаться в таком матче.

В то же время следует признать, что «Ливерпуль» сейчас больше похож на команду, чем мы. Нам надо продолжать работать, чтобы играть в свой футбол не 20 минут, а 70, 80, 90. После второго пропущенного мяча команда перестала играть в футбол, и это ведет к трудностям», – сказал Фонсека в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» открыл счет в начале матча – отличился Кристиан Пулишич, но затем гости забили три мяча. У «Ливерпуля» поразили ворота хозяев Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи.

«Милан» одержал только одну победу в первых пяти официальных матчах сезона.

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