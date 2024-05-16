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    • «Милан» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

    «Милан» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

    «Милан» еще не определился с преемником Стефано Пиоли.

    Клуб рассматривал трех кандидатов на пост главного тренера:

    Приоритетным стал вариант с приглашением Фонсеки, поскольку он соответствует ключевым требованиям «Милана»:

    • использование схемы 4-3-3 или 4-2-3-1
    • опыт в итальянском футболе
    • способность справляться с плотным графиком, включающим в себя матчи Серии А и еврокубков

    На следующей неделе Фонсека встретится с представителями «Милана», после чего будет принято итоговое решение о возможном сотрудничестве.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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