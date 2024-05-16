«Милан» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

«Милан» еще не определился с преемником Стефано Пиоли.
Клуб рассматривал трех кандидатов на пост главного тренера:
Приоритетным стал вариант с приглашением Фонсеки, поскольку он соответствует ключевым требованиям «Милана»:
- использование схемы 4-3-3 или 4-2-3-1
- опыт в итальянском футболе
- способность справляться с плотным графиком, включающим в себя матчи Серии А и еврокубков
На следующей неделе Фонсека встретится с представителями «Милана», после чего будет принято итоговое решение о возможном сотрудничестве.