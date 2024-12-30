Фонсека подтвердил уход из «Милана»

Паулу Фонсека заявил, что покидает пост главного тренера «Милана».
«Это правда, я ухожу из «Милана». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека журналистам после пресс-конференции по итогам домашнего матча 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).
Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.
Официально «Милан» пока не заявлял об уходе Фонсеки.
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом.
- «Милан» после 17 матчей занимает 8-е место в чемпионате Италии с 27 очками. Отставание от лидирующей «Аталанты», которая провела на игру больше, составляет 14 баллов.
- На общем этапе Лиги чемпионов «Милан» занимает 12-ю строчку с 12 очками после 6 встреч.
- Также команда продолжает выступления в Кубке Италии, где сыграет в 1/4 финала.
- 51-летний Фонсека возглавил «россонери» с 1 июля 2024 года.