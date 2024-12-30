Фонсека подтвердил уход из «Милана»

Паулу Фонсека заявил, что покидает пост главного тренера «Милана».

«Это правда, я ухожу из «Милана». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека журналистам после пресс-конференции по итогам домашнего матча 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.

Официально «Милан» пока не заявлял об уходе Фонсеки.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом.