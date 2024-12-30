Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Фонсека подтвердил уход из «Милана»

    Паулу Фонсека заявил, что покидает пост главного тренера «Милана».

    «Это правда, я ухожу из «Милана». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека журналистам после пресс-конференции по итогам домашнего матча 18-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

    Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.

    Официально «Милан» пока не заявлял об уходе Фонсеки.

    Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом.

    • «Милан» после 17 матчей занимает 8-е место в чемпионате Италии с 27 очками. Отставание от лидирующей «Аталанты», которая провела на игру больше, составляет 14 баллов.
    • На общем этапе Лиги чемпионов «Милан» занимает 12-ю строчку с 12 очками после 6 встреч.
    • Также команда продолжает выступления в Кубке Италии, где сыграет в 1/4 финала.
    • 51-летний Фонсека возглавил «россонери» с 1 июля 2024 года.

    Новости по теме
    «Милан» сократил сроки выплат компенсации Фонсеке
    «Милан» утвердил увольнение Фонсеки 1
    Фонсека высказался о ничьей «Милана» с «Ромой»
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 