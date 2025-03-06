Тренер «Лиона» Фонсека прокомментировал 9-месячную дисквалификацию

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека отреагировал на свое длительное отстранение.

Португальца дисквалифицировали до 30 ноября 2025 года.

Его наказали за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо.

Тренер якобы боднул судью после того, как тот показал ему красную карточку в концовке матча с «Брестом» (2:1).

Отстранение распространяется только на внутренние турниры.

«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче [против ФКСБ в 1/8 финала Лиги Европы], но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения.

Хочу четко заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам», – сказал Фонсека.