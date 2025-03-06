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  • Тренер «Лиона» Фонсека прокомментировал 9-месячную дисквалификацию

Тренер «Лиона» Фонсека прокомментировал 9-месячную дисквалификацию

6 марта 2025, 21:35

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека отреагировал на свое длительное отстранение.

  • Португальца дисквалифицировали до 30 ноября 2025 года.
  • Его наказали за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо.
  • Тренер якобы боднул судью после того, как тот показал ему красную карточку в концовке матча с «Брестом» (2:1).
  • Отстранение распространяется только на внутренние турниры.

«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче [против ФКСБ в 1/8 финала Лиги Европы], но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения.

Хочу четко заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам», – сказал Фонсека.

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Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Лион Фонсека Паулу
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