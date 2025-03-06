Тренер «Лиона» Фонсека прокомментировал 9-месячную дисквалификацию

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека отреагировал на свое длительное отстранение.
- Португальца дисквалифицировали до 30 ноября 2025 года.
- Его наказали за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо.
- Тренер якобы боднул судью после того, как тот показал ему красную карточку в концовке матча с «Брестом» (2:1).
- Отстранение распространяется только на внутренние турниры.
«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче [против ФКСБ в 1/8 финала Лиги Европы], но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения.
Хочу четко заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.
Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.
Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам», – сказал Фонсека.
Источник: Foot Mercato