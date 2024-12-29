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    Фонсека близок к увольнению из «Милана»

    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека близок к увольнению из клуба. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, важным фактором в принятии окончательного решения будет результат сегодняшнего матча против «Ромы».

    Журналист Маттео Моретто отмечает, что даже победа не гарантирует португальцу сохранение места в клубе.

    Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» в случае отставки Фонсеки станет Сержиу Консейсау, прежде работавший в «Порту».

    • «Милан» занимает 8-е место в Серии А, набрав 26 очков после 16 матчей.
    • Фонсека возглавил «россонери» летом.

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    Источник: страница Джанлуки Ди Марцио в соцсети X

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    29.12.2024 23:35
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1735538324
    Все логично. Для Милана восьмое место уж точно провал.
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