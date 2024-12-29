Фонсека близок к увольнению из «Милана»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека близок к увольнению из клуба. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, важным фактором в принятии окончательного решения будет результат сегодняшнего матча против «Ромы».

Журналист Маттео Моретто отмечает, что даже победа не гарантирует португальцу сохранение места в клубе.

Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» в случае отставки Фонсеки станет Сержиу Консейсау, прежде работавший в «Порту».