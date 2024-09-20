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    • Появились подробности конфликта Ибрагимовича и тренера «Милана»

    Появились подробности конфликта Ибрагимовича и тренера «Милана»

    Напряженность во взаимоотноешниях между советником владельца «Милана» Златаном Ибрагимовичем и главным тренером Паулу Фонсекой обусловлена не только спортивными результатами. La Gazzetta dello Sport сообщила, о трех инцидентах, которые привели к ухудшению их отношений.

    Первый случился во время предсезонной подготовки команды. За день до начала сезона Фонсека сказал, что трансферное окно «Милана» закроется с подписанием Юссуфа Фофана. Однако несколько дней спустя, во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта француза, Ибрагимович заявил, что трансферное окно закроется, когда он скажет об этом. Фонсека не оценил его слова и сообщил об этом руководству клуба.

    Два других инцидента произошли за закрытыми дверями на базе «Миланелло». Первый случился накануне первого матча красно-черных в Серии А с «Торино» (2:2). Ибрагимович собрал игроков на тренировочной базе клуба и поговорил с командой без тренера.

    Нечто подобное произошло и перед игрой в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (1:3), когда Златан появился в клубе впервые за две недели. Швед настоял на том, что он в команде главный, и спрашивал игроков, как у них обстоят дела с Фонсекой.

    Ранее La Repubblica сообщала, что отношения самого Златана с владельцами клуба находятся в кризисе.

    • «Милан» выиграл один матч из пяти с начала сезона.
    • Сообщалось, что Фонсека может быть уволен в случае неудачи в матче 5-го тура Серии A с «Интером» 22 сентября.

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    Источник: Football Italia

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    20.09.2024 10:16
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    Комментарии (3)
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    Fialet
    1726817710
    У этого Ибрагима давно уже мания величия.
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1726819440
    Совсем нюх потерял странно что никто ему ещё не прописал в табло
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    DMитрий
    1726826612
    Где-то я уже видел в России подобные взаимоотношения в клубе... Ах да, Народные наши Москвичи.
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