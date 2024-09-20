Появились подробности конфликта Ибрагимовича и тренера «Милана»

Напряженность во взаимоотноешниях между советником владельца «Милана» Златаном Ибрагимовичем и главным тренером Паулу Фонсекой обусловлена не только спортивными результатами. La Gazzetta dello Sport сообщила, о трех инцидентах, которые привели к ухудшению их отношений.

Первый случился во время предсезонной подготовки команды. За день до начала сезона Фонсека сказал, что трансферное окно «Милана» закроется с подписанием Юссуфа Фофана. Однако несколько дней спустя, во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта француза, Ибрагимович заявил, что трансферное окно закроется, когда он скажет об этом. Фонсека не оценил его слова и сообщил об этом руководству клуба.

Два других инцидента произошли за закрытыми дверями на базе «Миланелло». Первый случился накануне первого матча красно-черных в Серии А с «Торино» (2:2). Ибрагимович собрал игроков на тренировочной базе клуба и поговорил с командой без тренера.

Нечто подобное произошло и перед игрой в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (1:3), когда Златан появился в клубе впервые за две недели. Швед настоял на том, что он в команде главный, и спрашивал игроков, как у них обстоят дела с Фонсекой.

Ранее La Repubblica сообщала, что отношения самого Златана с владельцами клуба находятся в кризисе.