«Милан» сократил сроки выплат компенсации Фонсеке

«Милан» будет платить уволенному с поста главного тренера клуба Паулу Фонсеке только до июня 2025 года, а не до 2027-го, когда должен был закончиться срок его контракта.
По данным Sky Sport, в контракте был пункт о том, что если специалиста уволят в течение первых шести месяцев работы, зарплату ему будут перечислять только до конца сезона.
51-летний Фонсека возглавлял «Милан» с 1 июля 2024 года. Сегодня клуб объявил о его уходе.
- Основным кандидатом на пост главного тренера «Милана» считается Сержиу Консейсау.
- «Милан» после 17 матчей занимает 8-е место в чемпионате Италии с 27 очками. Отставание от лидирующей «Аталанты», которая провела на игру больше, составляет 14 баллов.