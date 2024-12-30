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    «Милан» сократил сроки выплат компенсации Фонсеке

    «Милан» будет платить уволенному с поста главного тренера клуба Паулу Фонсеке только до июня 2025 года, а не до 2027-го, когда должен был закончиться срок его контракта.

    По данным Sky Sport, в контракте был пункт о том, что если специалиста уволят в течение первых шести месяцев работы, зарплату ему будут перечислять только до конца сезона.

    51-летний Фонсека возглавлял «Милан» с 1 июля 2024 года. Сегодня клуб объявил о его уходе.

    • Основным кандидатом на пост главного тренера «Милана» считается Сержиу Консейсау.
    • «Милан» после 17 матчей занимает 8-е место в чемпионате Италии с 27 очками. Отставание от лидирующей «Аталанты», которая провела на игру больше, составляет 14 баллов.

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    Источник: Sky Sport

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