«Милан» сократил сроки выплат компенсации Фонсеке

«Милан» будет платить уволенному с поста главного тренера клуба Паулу Фонсеке только до июня 2025 года, а не до 2027-го, когда должен был закончиться срок его контракта.

По данным Sky Sport, в контракте был пункт о том, что если специалиста уволят в течение первых шести месяцев работы, зарплату ему будут перечислять только до конца сезона.

51-летний Фонсека возглавлял «Милан» с 1 июля 2024 года. Сегодня клуб объявил о его уходе.