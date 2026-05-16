Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лилль» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40

16 мая 2026 10:10
Лилль - Осер
17 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

17 мая состоится матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» примет «Осер». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и обладают лучшей обороной лиги на текущем отрезке, а гости борются за выживание и штампуют голы. Разница в классе очевидна, но «Осер» способен навязать борьбу.

«Лилль»

«Доги» проводят выдающийся сезон и не проигрывают на протяжении 13 матчей в Лиге 1. Команда пропускает в среднем всего 0,20 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и не пропускает в 5 из 7 последних матчей. Оливье Жиру с 11 голами в 43 матчах ведeт атаку, которая забивает 1,40 мяча в среднем. После победы над «Монако» (1:0), ничьей с «Гавром» (1:1) и успехов над «Парижем» (1:0) и «Тулузой» (4:0) команда занимает 3-е место с 61 очком. «Лилль» не проигрывает «Осеру» в 6 последних очных встречах и забивает в 5 из 7 последних личных матчей.

«Осер»

Бургундцы ведут борьбу за выживание и находятся в неплохой форме. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и наколотила 9 мячей в 5 последних встречах (1,80 в среднем). Лассине Синайоко с 10 голами в 31 матче ведeт атаку. После победы над «Ниццей» (2:1), «Анже» (3:1) и ничьей с «Монако» (2:2) команда занимает 15-е место. «Осер» пропускает в 4 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру, но забивает «Лиллю» в 9 из 11 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Лилль»

  • Беспроигрышная серия из 13 матчей в Лиге 1

  • Пропускает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

  • Не проигрывает «Осеру» в 6 последних очных встречах

  • Борется за Лигу чемпионов

«Осер»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 4 последних турах
  • Забивает «Лиллю» в 9 из 11 последних очных матчей

История противостояний

  • «Лилль» не проигрывает в 6 последних личных встречах
  • «Осер» забивает в 9 из 11 последних очных матчей
  • Последняя встреча: победа «Лилля» (4:3)

Прогноз на матч «Лилль» – «Осер»

«Лилль» почти не пропускает и не проигрывает 13 матчей подряд. «Осер» штампует голы, но регулярно пропускает. Учитывая, что «доги» борются за Лигу чемпионов и исторически доминируют в этой паре, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Осер Лилль
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+