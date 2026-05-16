«Лилль» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40

17 мая состоится матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» примет «Осер». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и обладают лучшей обороной лиги на текущем отрезке, а гости борются за выживание и штампуют голы. Разница в классе очевидна, но «Осер» способен навязать борьбу.

«Лилль»

«Доги» проводят выдающийся сезон и не проигрывают на протяжении 13 матчей в Лиге 1. Команда пропускает в среднем всего 0,20 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и не пропускает в 5 из 7 последних матчей. Оливье Жиру с 11 голами в 43 матчах ведeт атаку, которая забивает 1,40 мяча в среднем. После победы над «Монако» (1:0), ничьей с «Гавром» (1:1) и успехов над «Парижем» (1:0) и «Тулузой» (4:0) команда занимает 3-е место с 61 очком. «Лилль» не проигрывает «Осеру» в 6 последних очных встречах и забивает в 5 из 7 последних личных матчей.

«Осер»

Бургундцы ведут борьбу за выживание и находятся в неплохой форме. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и наколотила 9 мячей в 5 последних встречах (1,80 в среднем). Лассине Синайоко с 10 голами в 31 матче ведeт атаку. После победы над «Ниццей» (2:1), «Анже» (3:1) и ничьей с «Монако» (2:2) команда занимает 15-е место. «Осер» пропускает в 4 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру, но забивает «Лиллю» в 9 из 11 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Лилль»

Беспроигрышная серия из 13 матчей в Лиге 1

Пропускает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не проигрывает «Осеру» в 6 последних очных встречах

Борется за Лигу чемпионов

«Осер»

Забивает в 4 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 4 последних турах

Забивает «Лиллю» в 9 из 11 последних очных матчей

История противостояний

«Лилль» не проигрывает в 6 последних личных встречах

«Осер» забивает в 9 из 11 последних очных матчей

Последняя встреча: победа «Лилля» (4:3)

Прогноз на матч «Лилль» – «Осер»

«Лилль» почти не пропускает и не проигрывает 13 матчей подряд. «Осер» штампует голы, но регулярно пропускает. Учитывая, что «доги» борются за Лигу чемпионов и исторически доминируют в этой паре, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: