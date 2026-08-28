Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осер» – «Анжер»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

28 августа 2026 10:54
Осер - Анжер
29 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Осера»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Осером» и «Анжером» пройдет 29 августа 2026 года в Осере на стадионе «Аббе-Дешам». Хозяева неудачно стартовали, разгромно уступив «Лансу» (2:5), но традиционно сильны дома – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле в Лиге 1. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Лиллем» (2:0) и располагаются на втором месте. При этом в очных встречах на «Аббе-Дешам» «Осер» побеждает в трeх последних матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать неудачную серию в Осере?

Кто победит в матче

«Осер» постарается использовать преимущество своего поля и удачную очную статистику, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах Лиги 1, а в очных встречах с «Анжером» на «Аббе-Дешам» одержала три победы подряд. В атаке хозяева стабильны: в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а в Кубке Германии они уверенно обыграли «Вердер» (1:0). Однако оборона «Осера» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и в стартовом туре они пропустили пять голов от «Ланса». Это даeт «Анжеру» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Анжер» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Осером» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Анжера» небезупречна – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в одиннадцати последних матчах. В стартовом туре они уверенно переиграли «Лилль» (2:0), а в товарищеских матчах побеждали «Париж» (3:2) и «Лорьян» (2:1). Гости умеют забивать и способны навязать борьбу, но их уязвимая защита может дать сбой на выезде против хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Анжера», «Осер» имеет преимущество домашнего поля и успешную очную статистику. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Осера» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Анжер» имеет небольшое преимущество: семь побед против четырeх у «Осера», ещe шесть встреч завершились вничью. Однако на «Аббе-Дешам» хозяева одержали три победы подряд над «Анжером» и забивали в этих встречах. Текущая форма «Анжера» – победа в стартовом туре и стабильная атака, тогда как «Осер» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика на домашнем поле и домашняя форма хозяев склоняют чашу весов в пользу «Осера», несмотря на хороший старт гостей.

Личные встречи
Побед - 4 (40%)
Ничьих - 3 (30%)
Побед - 3 (30%)
13
Забитых мячей
13
1.3
В среднем за матч
1.3
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
Самая крупная ничья
Франция. Лига 2, 3 тур
Анжер
2 : 2
19.08.2023
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
3 : 1
03.05.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 0
19.01.2025
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
1 : 0
24.11.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 24 тур
Осер
1 : 0
10.02.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 3 тур
Анжер
2 : 2
19.08.2023
Осер
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 1
12.02.2023
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2022
Анжер
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Осер
2 : 0
25.09.2012
Анжер
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осер
23
Мамаду Диоп
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
35
Elikya Legros
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
(К) ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Анжер
1
Антони Лопеш
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
21
Жордан Лефор
(К) ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
26
Антони Бермон
ЛВ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Осер
1
Пауль Нарди
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
34
L. Dioubate
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
32
Rayan Mandengue
ЦФ
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
36
Бане Диатта
ОП
37
Jules Bouffandeau
ЦП
11
Аруна Джибирин
ПВ
9
Проспер Питер
ЦФ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Диоп
20
Дьоманде
35
46
Пьедфорт
92
Акпа
27
Си
8
Ахамада
5
Дануа
21
Февр
9
Лабе Ласкари
10
Намасо
4-3-1-2
1
Лопеш
2
Аркю
17
Калулу
4
Камара
21
Лефор
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
18
Аллевина
26
Бермон
19
Эль Уаззани
10
Сбаи
9
Лабе Ласкари
22
Оппегард
22
Оппегард
9
Лабе Ласкари
21
Февр
77
Касимир
77
Касимир
21
Февр
46
Пьедфорт
34
34
46
Пьедфорт
35
77
77
35
10
Намасо
9
Бэйр
9
Бэйр
10
Намасо
18
Аллевина
9
Питер
9
Питер
18
Аллевина
19
Эль Уаззани
36
Диатта
36
Диатта
19
Эль Уаззани
2
Аркю
20
20
2
Аркю
26
Бермон
11
Джибирин
11
Джибирин
26
Бермон
10
Сбаи
7
Симбаколи
7
Симбаколи
10
Сбаи
Остались в запасе
Осер
Анжер
17
Пьер Эква
ОП
13
Телли Сиве
ЦЗ
1
Пауль Нарди
ВР
32
Rayan Mandengue
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
40
Oumar Pona
ВР
37
Jules Bouffandeau
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
17
Пьер Эква
ОП
13
Телли Сиве
ЦЗ
1
Пауль Нарди
ВР
32
Rayan Mandengue
ЦФ
Остались в запасе
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
40
Oumar Pona
ВР
37
Jules Bouffandeau
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Александр Дюже
Осер
Точно не сыграют
Ассане Диуссе
ЦП
Sékou Fofana
ЦЗ
Крист Макоссо
ЦЗ
Брайан Око
ЦЗ
Марвин Сенайя
ПЗ
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Wei Xiangxin
ЦЗ
Анжер
Точно не сыграют
Харис Белькебла
ЦП
Луи Мутон
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Осера» в основное время. Домашняя поддержка, успешная очная статистика на «Аббе-Дешам» и уязвимая оборона гостей делают хозяев фаворитами. «Анжер» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление «Осера» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Осера» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Осером» и «Анжером» состоится 29 августа 2026 года в Осере на стадионе «Аббе-Дешам» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Осер» – «Анжер»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Осера»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Анжер Осер
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+