Матч 2 тура чемпионата Франции между «Осером» и «Анжером» пройдет 29 августа 2026 года в Осере на стадионе «Аббе-Дешам». Хозяева неудачно стартовали, разгромно уступив «Лансу» (2:5), но традиционно сильны дома – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле в Лиге 1. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Лиллем» (2:0) и располагаются на втором месте. При этом в очных встречах на «Аббе-Дешам» «Осер» побеждает в трeх последних матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать неудачную серию в Осере?

Кто победит в матче

«Осер» постарается использовать преимущество своего поля и удачную очную статистику, чтобы реабилитироваться за разгром в стартовом туре. Команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах Лиги 1, а в очных встречах с «Анжером» на «Аббе-Дешам» одержала три победы подряд. В атаке хозяева стабильны: в среднем 1,20 гола за последние пять матчей, а в Кубке Германии они уверенно обыграли «Вердер» (1:0). Однако оборона «Осера» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и в стартовом туре они пропустили пять голов от «Ланса». Это даeт «Анжеру» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Анжер» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Осером» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Анжера» небезупречна – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в одиннадцати последних матчах. В стартовом туре они уверенно переиграли «Лилль» (2:0), а в товарищеских матчах побеждали «Париж» (3:2) и «Лорьян» (2:1). Гости умеют забивать и способны навязать борьбу, но их уязвимая защита может дать сбой на выезде против хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Анжера», «Осер» имеет преимущество домашнего поля и успешную очную статистику. Хозяева способны забить и должны использовать свои шансы, чтобы одержать первую победу в сезоне, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Осера» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Анжер» имеет небольшое преимущество: семь побед против четырeх у «Осера», ещe шесть встреч завершились вничью. Однако на «Аббе-Дешам» хозяева одержали три победы подряд над «Анжером» и забивали в этих встречах. Текущая форма «Анжера» – победа в стартовом туре и стабильная атака, тогда как «Осер» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика на домашнем поле и домашняя форма хозяев склоняют чашу весов в пользу «Осера», несмотря на хороший старт гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Осера» в основное время. Домашняя поддержка, успешная очная статистика на «Аббе-Дешам» и уязвимая оборона гостей делают хозяев фаворитами. «Анжер» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление «Осера» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Осера» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Осером» и «Анжером» состоится 29 августа 2026 года в Осере на стадионе «Аббе-Дешам» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.