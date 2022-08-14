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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Анжер
Осер - Анжер: обзор матча 14 августа 2022
Осер
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
4'
Ж. Жанвье
10'
С. Хунтонджи (АГ)
22'
Л. Диони
77'
А. Салама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Анжер
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Отре
85'
83'
Желтая карточка
Х. Шабанович
83'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Унаи
78'
Замена
И. Четти
️️️️
С. Думбия
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Салама
Пас отдал
С. Буфал
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Г. Эйн
73'
70'
Замена
С. Буфал
️️️️
А. Эну
Желтая карточка
Н. Да Кошта
69'
69'
Замена
А. Салама
️️️️
С. Тиуб
69'
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Менди
61'
Желтая карточка
А. Унаи
Вторая желтая
Л. Синайоко
57'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Шарбонье
46'
Желтая карточка
П. Джоли
37'
Желтая карточка
Л. Синайоко
31'
22'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диони
Пас отдал
С. Тиуб
Желтая карточка
Г. Шарбонье
17'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Хунтонджи
10'
7'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 1:0!
Ж. Жанвье
Пас отдал
Жубал
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЛЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Амин Салама
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
17
Жанвье
5
Бернар
5
Жубал
26
Джоли
20
Туре
23
Отре
29
Сахи
7
Эйн
9
Синайоко
14
Шарбонье
4-1-2-1-2
13
Бернардони
24
Шабанович
16
Блажич
22
Хунтонджи
21
Думбия
3
Менди
21
Унаи
6
Бенталеб
9
Тиуб
23
Эну
99
Диони
7
Эйн
10
М'Чангама
10
М'Чангама
7
Эйн
23
Отре
28
Перрен
28
Перрен
23
Отре
14
Шарбонье
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шарбонье
21
Думбия
23
Четти
23
Четти
21
Думбия
3
Менди
15
Капелле
15
Капелле
3
Менди
21
Унаи
14
Бобишон
14
Бобишон
21
Унаи
23
Эну
17
Буфал
17
Буфал
23
Эну
9
Тиуб
19
Салама
19
Салама
9
Тиуб
Остались в запасе
Осер
Анжер
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
75
Яхья Фофана
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жеральд Батикль
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Осер - Анжер
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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