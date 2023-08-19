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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Осер
Анжер - Осер: обзор матча 19 августа 2023
Анжер
19.08.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 3 тур
2 : 2
Завершен
Осер
45+1'
Л. Диони
63'
Г. Надже
17'
Г. Перрен
75'
Г. Эйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Осер
Желтая карточка
П. Капелле
87'
Желтая карточка
Б. Менди
80'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
77'
Замена
А. Эну
️️️️
Д. Калумба
77'
75'
ГОЛ! 2:2!
Г. Эйн
Пас отдал
К. Акпа
65'
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Перрен
65'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Ф. Айе
ГОЛ! 2:1!
Г. Надже
Пас отдал
Л. Рао-Лисоа
63'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Ф. Анен
59'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Лопи
59'
Замена
Г. Надже
️️️️
Ж. Бахоя
46'
46'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Л. Синайоко
ГОЛ! 1:1!
Л. Диони
Пас отдал
Ж. Лопи
45'
+1
20'
Красная карточка
П. Джоли
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перрен
Пас отдал
Р. Равелосон
Желтая карточка
Х. Абделли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
8
Жозеф Лопи
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
45
Геде Надже
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-1-3-1
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
29
Анен
25
Бамба
3
Менди
8
Лопи
23
Бахоя
8
Абделли
30
Калумба
99
Диони
3-2-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
92
Акпа
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
12
Пелленар
9
Синайоко
28
Перрен
97
Айе
29
Анен
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
29
Анен
8
Лопи
15
Капелле
15
Капелле
8
Лопи
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
30
Калумба
23
Эну
23
Эну
30
Калумба
23
Бахоя
45
Надже
45
Надже
23
Бахоя
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
28
Перрен
34
34
28
Перрен
97
Айе
10
Да Кошта
10
Да Кошта
97
Айе
Остались в запасе
Анжер
Осер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Анжер - Осер
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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