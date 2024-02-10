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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Анжер
Осер - Анжер: обзор матча 10 февраля 2024
Осер
10.02.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 24 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
90+1'
Жубал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Анжер
90'
+2
Желтая карточка
Л. Рао-Лисоа
Замена
К. Дануа
️️️️
Г. Перрен
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жубал
90'
+1
83'
Замена
С. Шериф
️️️️
З. Ферхат
Замена
И. Сумаре
️️️️
Г. Эйн
79'
72'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Х. Абделли
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Ф. Айе
66'
59'
Замена
И. Ньян
️️️️
Э. Леполь
Замена
А. Диуссе
️️️️
А. Онаиву
46'
Вторая желтая
Э. Овусу
36'
Желтая карточка
Э. Овусу
33'
27'
Желтая карточка
Э. Леполь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
14
Сидики Шериф
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
45
Онаиву
12
Пелленар
4-3-1-2
16
Зинга
7
Валери
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
28
Эль-Мелали
22
Леполь
45
Онаиву
10
Диуссе
10
Диуссе
45
Онаиву
7
Эйн
90
Сумаре
90
Сумаре
7
Эйн
97
Айе
9
Синайоко
9
Синайоко
97
Айе
28
Перрен
17
Дануа
17
Дануа
28
Перрен
8
Абделли
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Абделли
8
Ферхат
14
Шериф
14
Шериф
8
Ферхат
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
Остались в запасе
Осер
Анжер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Oumar Pona
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Осер - Анжер
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
11
Офсайды
0
1
Количество передач
450
459
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
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