Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Осер
Анжер - Осер: обзор матча 12 февраля 2023
Анжер
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Осер
2'
Р. Равелосон (АГ)
22'
М. Аблин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Осер
Желтая карточка
М. Блажич
90'
+3
90'
+2
Пенальти не реализован!
М. Аблин
Замена
С. Тиуб
️️️️
Б. Менди
85'
Замена
И. Четти
️️️️
Ф. Гулам
85'
69'
Замена
Х. Сахи
️️️️
М. Отре
68'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Г. Эйн
68'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Н. Да Кошта
Замена
И. Амаду
️️️️
А. Сима
68'
Замена
А. Салама
️️️️
А. Эну
67'
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Бенталеб
66'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
62'
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Аблин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Равелосон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анжер
25
Тео Борне
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бернардони
13
Гулам
22
Хунтонджи
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
8
Абделли
19
Сима
23
Эну
7
Ньян
3-2-2-1-2
13
Раду
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
22
Равелосон
20
Туре
23
Отре
4
Массенго
7
Эйн
11
Аблин
10
Да Кошта
13
Гулам
23
Четти
23
Четти
13
Гулам
6
Бенталеб
15
Капелле
15
Капелле
6
Бенталеб
19
Сима
10
Амаду
10
Амаду
19
Сима
3
Менди
9
Тиуб
9
Тиуб
3
Менди
23
Эну
19
Салама
19
Салама
23
Эну
23
Отре
29
Сахи
29
Сахи
23
Отре
7
Эйн
28
Перрен
28
Перрен
7
Эйн
10
Да Кошта
9
Синайоко
9
Синайоко
10
Да Кошта
Остались в запасе
Анжер
Осер
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Анжер - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Осер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+