Составы команд
Осер
Осер
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
22
Оппегард
15
Овусу
26
Сенайя
5
Дануа
28
Февр
10
Синайоко
19
Намасо
4-2-2-2
1
Лопеш
24
Жилберт
2
Юссиф
3
Коцца
22
Машадо
13
Коклен
8
Лепенан
17
Табибу
21
Каба
10
Аблин
37
Ганаго
22
Оппегард
21
Кулибали
21
Кулибали
22
Оппегард
28
Февр
8
Ахамада
8
Ахамада
28
Февр
19
Намасо
9
Мара
9
Мара
19
Намасо
17
Табибу
18
Сентонс
18
Сентонс
17
Табибу
13
Коклен
28
Сиссоко
28
Сиссоко
13
Коклен
24
Жилберт
20
Кабелла
20
Кабелла
24
Жилберт
10
Аблин
31
Мохамед
31
Мохамед
10
Аблин
Остались в запасе
Осер
Нант
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Чибози Авазим
ЦЗ
66
Луи Леру
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Чибози Авазим
ЦЗ
66
Луи Леру
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Ахмед Кантари
Осер
Точно не сыграют
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Осер - Нант
4
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
20
15
Офсайды
2
2
Количество передач
370
318
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Нанта», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Нант»
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Источник: «Бомбардир»