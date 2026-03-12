13 марта в 26-м туре Лиги 1 «Марсель» примет «Осер». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, борющегося за еврокубки, и аутсайдера, находящегося в зоне вылета. Хозяева имеют мощнейшую домашнюю статистику и историческое преимущество, гости не могут выиграть в 3 последних матчах и испытывают проблемы в атаке.

«Марсель»

Провансальцы занимают 3-е место и находятся в отличной домашней форме, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей на своем поле. Команда демонстрирует стабильную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр (8 забитых мячей). Мэйсон Гринвуд с 25 голами – лидер атак и лучший бомбардир команды. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева забивают «Осеру» в 10 из 12 последних очных встреч. Однако оборона «Марселя» нестабильна – пропуски в 5 из 7 последних матчей и 1.60 пропуска в среднем.

«Осер»

Гости занимают 16-е место в зоне вылета и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах Лиги 1. Команда демонстрирует слабую атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.20 пропуска в среднем). «Осер» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но этого недостаточно для борьбы с грандом на выезде.

Факты о командах:

«Марсель»

Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей Лиги 1.

Забивает в 3 последних матчах (1.60 в среднем).

Забивает «Осеру» в 10 из 12 последних встреч.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.60 в среднем).

3-е место в турнире (46 очков).

«Осер»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги 1.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

16-е место в турнире (19 очков).

Прогноз на матч «Марсель» – «Осер»

«Марсель» имеет преимущество в классе, домашней статистике и истории личных встреч. «Осер» переживает кризис и вряд ли сможет навязать борьбу. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, но пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Марселя» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: