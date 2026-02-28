Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лорьян» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.65

28 февраля 2026 9:00
Лорьян - Осер
01 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

1 марта в 24 туре Лиги 1 «Лорьян» примет «Осер». Хозяева идут в середине таблицы (9 место, 32 очка) и выглядят заметно стабильнее по дистанции, тогда как «Осер» балансирует рядом с зоной вылета (16 место, 17 очков) и часто испытывает проблемы в атаке. При этом очные встречи дают интригу: «Осер» традиционно цепляется за результат против этого соперника.

«Лорьян»

«Лорьян» в прошлом туре устроил результативную перестрелку с «Ниццей» (3:3) и в целом держит неплохой темп в атаке: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80). Команда забивает в 9 из 11 последних игр, а по общему отрезку сезона выглядит надежно по результатам – не проигрывает в 14 из 16 последних матчей. При этом оборона не всегда безупречна: 6 пропущенных за 5 встреч, то есть 1.20 в среднем.

«Осер»

«Осер» подходит к туру после болезненного поражения от «Ренна» (0:3). На короткой дистанции команда мало создает и мало забивает: всего 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем), а также не забивает в 6 из 8 последних игр – это ключевой риск на выезде. В обороне цифры выглядят аккуратнее (5 пропущенных за 5 матчей, 1.00 в среднем), но при слабой атаке этого часто не хватает для набора очков.

Факты о командах:

«Лорьян»

  • 9 место: 32 очка после 23 туров
  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Ничья 3:3 с «Ниццей» в последнем туре

«Осер»

  • 16 место: 17 очков после 23 туров
  • Проиграл «Ренну» 0:3 в прошлом туре
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • В очных матчах: не проигрывает «Лорьяну» в 12 из 14 последних встреч в Лиге 1

Прогноз на матч «Лорьян» – «Осер»

По текущей форме «Лорьян» выглядит предпочтительнее: команда стабильно набирает очки и держит атакующий уровень, тогда как «Осер» слишком часто остается без голов. Однако статистика личных встреч подсказывает, что гостям удается осложнять жизнь «Лорьяну», поэтому ставка на «чистую» победу хозяев выглядит чуть рискованнее, чем аккуратный вариант через двойной шанс. С учетом слабой результативности «Осера» и неплохой обороны на отрезке логично ждать матч без избыточного количества голов, где «Лорьян» должен быть ближе к победе.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • «Лорьян» не проиграет (1X)

1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Осер Лорьян
Другие прогнозы
28.02.2026
16:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Спартак К - Ротор
Победа «Спартака» из Костромы
28.02.2026
16:00
2.10
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор - Бешикташ
Победа «Бешикташа»
28.02.2026
17:00
1.48
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив - Пари НН
Победа «Локомотива»
28.02.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер - Хайденхайм
Обе забьют — да
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.55
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 