1 марта в 24 туре Лиги 1 «Лорьян» примет «Осер». Хозяева идут в середине таблицы (9 место, 32 очка) и выглядят заметно стабильнее по дистанции, тогда как «Осер» балансирует рядом с зоной вылета (16 место, 17 очков) и часто испытывает проблемы в атаке. При этом очные встречи дают интригу: «Осер» традиционно цепляется за результат против этого соперника.

«Лорьян»

«Лорьян» в прошлом туре устроил результативную перестрелку с «Ниццей» (3:3) и в целом держит неплохой темп в атаке: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80). Команда забивает в 9 из 11 последних игр, а по общему отрезку сезона выглядит надежно по результатам – не проигрывает в 14 из 16 последних матчей. При этом оборона не всегда безупречна: 6 пропущенных за 5 встреч, то есть 1.20 в среднем.

«Осер»

«Осер» подходит к туру после болезненного поражения от «Ренна» (0:3). На короткой дистанции команда мало создает и мало забивает: всего 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем), а также не забивает в 6 из 8 последних игр – это ключевой риск на выезде. В обороне цифры выглядят аккуратнее (5 пропущенных за 5 матчей, 1.00 в среднем), но при слабой атаке этого часто не хватает для набора очков.

Факты о командах:

«Лорьян»

9 место: 32 очка после 23 туров

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Ничья 3:3 с «Ниццей» в последнем туре

«Осер»

16 место: 17 очков после 23 туров

Проиграл «Ренну» 0:3 в прошлом туре

Не забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

В очных матчах: не проигрывает «Лорьяну» в 12 из 14 последних встреч в Лиге 1

Прогноз на матч «Лорьян» – «Осер»

По текущей форме «Лорьян» выглядит предпочтительнее: команда стабильно набирает очки и держит атакующий уровень, тогда как «Осер» слишком часто остается без голов. Однако статистика личных встреч подсказывает, что гостям удается осложнять жизнь «Лорьяну», поэтому ставка на «чистую» победу хозяев выглядит чуть рискованнее, чем аккуратный вариант через двойной шанс. С учетом слабой результативности «Осера» и неплохой обороны на отрезке логично ждать матч без избыточного количества голов, где «Лорьян» должен быть ближе к победе.

Рекомендованные ставки: