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  • «Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 21:35
Марсель
13.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Осер
79' А. Гуири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
27
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
15
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Точукву Нади
ОП
18
Артур Вермерен
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
8
Химад Абделли
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
78
Ange Lago
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
28
Ромен Февр
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
3-3-2-2
12
Рульи
4
Иган-Райли
25
Медина
28
Павар
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
27
Тимбер
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
24
Око
20
Дьоманде
27
Си
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Касимир
9
Мара
19
Намасо
19
Кондогбиа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
6
Нади
6
Нади
17
Обамеянг
11
Гринвуд
11
Нванери
11
Нванери
11
Гринвуд
14
Пайшао
20
Траоре
20
Траоре
14
Пайшао
4
Иган-Райли
9
Гуири
9
Гуири
4
Иган-Райли
27
Си
26
Сенайя
26
Сенайя
27
Си
21
Касимир
8
Ахамада
8
Ахамада
21
Касимир
9
Мара
28
Февр
28
Февр
9
Мара
24
Око
31
31
24
Око
Остались в запасе
Марсель
Осер
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Билял Надир
ЦП
Леонардо Балерди
ЦЗ
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Лассо Кулибали
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Лассине Синайоко
ЦФ
Статистика матча Марсель - Осер
4
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
17
Офсайды
1
0
Количество передач
518
379
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.31
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Осера», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Осер»

«Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Марсель
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