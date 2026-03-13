13.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-2-2
12
Рульи
4
Иган-Райли
25
Медина
28
Павар
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
27
Тимбер
14
Пайшао
11
Гринвуд
21
Веа
17
Обамеянг
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
24
Око
20
Дьоманде
27
Си
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Касимир
9
Мара
19
Намасо
19
Кондогбиа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
6
Нади
6
Нади
17
Обамеянг
11
Гринвуд
11
Нванери
11
Нванери
11
Гринвуд
14
Пайшао
20
Траоре
20
Траоре
14
Пайшао
4
Иган-Райли
9
Гуири
9
Гуири
4
Иган-Райли
27
Си
26
Сенайя
26
Сенайя
27
Си
21
Касимир
8
Ахамада
8
Ахамада
21
Касимир
9
Мара
28
Февр
28
Февр
9
Мара
24
Око
31
31
24
Око
Остались в запасе
Марсель
Осер
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
Точно не сыграют
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Осер
4
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
17
Офсайды
1
0
Количество передач
518
379
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.31
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Осера», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»