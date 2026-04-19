19.04.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Монако
3-5-1-1
1
Градецки
6
Закария
25
Фас
5
Керер
13
Мависса Элеби
11
Аклиуш
31
Фати
4
Тезе
15
Дьятта
23
Бамба
20
Балогун
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
26
Сенайя
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
28
Февр
10
Синайоко
19
Намасо
16
Леон
40
Де Персен
40
Де Персен
16
Леон
26
Сенайя
27
Си
27
Си
26
Сенайя
19
Намасо
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Намасо
22
Оппегард
21
Касимир
21
Касимир
22
Оппегард
Остались в запасе
Монако
Осер
3
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Том Негрель
ВР
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
3
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монако - Осер
2
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
19
8
Офсайды
4
2
Количество передач
541
254
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Осера», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»