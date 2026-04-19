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  • «Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:50
Монако
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Осер
56' А. Фати 59' Ф. Балогун (П)
11' К. Дануа 33' Л. Синайоко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Денис Закария
(К) ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЛП
23
Аладжи Бамба
ЦП
11
Магнес Аклиуш
ЦП
31
Ансу Фати
ЦП
4
Джордан Тезе
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
28
Ромен Февр
ПВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
10
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
3
Эрик Дайер
ЦЗ
Осер
30
Том Негрель
ВР
40
Тео Де Персен
ВР
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
3-5-1-1
1
Градецки
6
Закария
25
Фас
5
Керер
13
Мависса Элеби
11
Аклиуш
31
Фати
4
Тезе
15
Дьятта
23
Бамба
20
Балогун
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
26
Сенайя
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
28
Февр
10
Синайоко
19
Намасо
16
Леон
40
Де Персен
40
Де Персен
16
Леон
26
Сенайя
27
Си
27
Си
26
Сенайя
19
Намасо
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Намасо
22
Оппегард
21
Касимир
21
Касимир
22
Оппегард
Остались в запасе
Монако
Осер
3
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Том Негрель
ВР
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
3
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
Точно не сыграют
Кайо Энрике
ЛЗ
Ламин Камара
ЦП
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Paris Brunner
ЦФ
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Лассо Кулибали
ЦП
Tidiane Devernois
ЦП
Статистика матча Монако - Осер
2
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
19
8
Офсайды
4
2
Количество передач
541
254
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Осера», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Осер»

«Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Монако
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