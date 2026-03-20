21 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» примет «Брест». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости проводят уверенный сезон и располагаются в середине таблицы.

«Осер»

Осерцы переживают тяжелый сезон и находятся в опасной близости от зоны вылета. После 26 туров команда набрала 19 очков и занимает 16-е место, опережая зону стыков всего на 2 очка. «Осер» не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1 и не выигрывает в 6 последних домашних матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Лассине Синайоко, на счету которого 6 голов в 24 матчах.

«Брест»

Брестцы проводят уверенный сезон и находятся в комфортной зоне. После 26 туров клуб имеет 36 очков и занимает 10-е место, опережая зону вылета на 15 очков. Команда набрала хорошую форму: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх «Брест» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил всего 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Ромен Дель Кастийо, забивший 8 голов в 25 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

«Брест» имеет преимущество в противостоянии с «Осером». Команда не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей и забивает в 10 из 12 последних встреч против этого соперника. В текущем сезоне 4 января 2026 года «Брест» дома обыграл «Осер» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Осер» – «Брест»

«Осер» находится в глубоком кризисе: четыре матча без побед и ужасная домашняя серия – шесть матчей без побед на своем поле. Команда отчаянно нуждается в очках для выживания, но с такой формой рассчитывать на успех сложно.

«Брест» в отличной форме: надежная оборона (всего 3 пропущенных в последних 5 матчах) и стабильная результативность. Гости комфортно чувствуют себя в середине таблицы, но не прочь подняться выше. Статистика личных встреч также на стороне брестцев.

Учитывая форму гостей, их надежную оборону и преимущество в личных встречах, «Брест» не должен проиграть. При этом «Осер» вряд ли сможет пробить одну из лучших оборон лиги в последнее время.

