В офисе Профессиональной футбольной лиги Франции проходят обыски по делу о коррупции

Финансовая прокуратура Франции проводит обыски в штаб-квартире Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), управляющей Лигой 1 и Лигой 2, в доме главы LFP Венсана Лабрюна и в офисах инвестиционного фонда CVC. Ранее французские сенаторы пожаловались на сделку между LFP и CVC.

16 июля 2024 года было начато по обвинению в нецелевом использовании государственных средств, активной и пассивной коррупции государственного служащего и незаконном получении выгоды.

Фонд приобрел 13% капитала Лиги 1 за 1,5 миллиарда евро. Во время переговоров между CVC и LFP было решено, что банкиры и юристы, консультировавшие LFP, получат комиссию после завершения сделки.

Был выделен бюджет в размере 37,5 миллиона евро: по 12 миллионов евро каждому из двух банков, участвовавших в переговорах, и 5 миллионов евро для юридической фирмы в качестве гонорара за результат.

Также было решено выдать 8,5 миллионов евро в виде бонусов руководителям Лиги 1, значительную долю которых получил президент LFP Лабрюн. Следователям предстоит выяснить, в какой именно момент было принято решение о бонусах и по чьей инициативе.

Президент LFP, который выбирал банкиров и юристов, участвовавших в сделке, также проголосовал за очень большое увеличение своей зарплаты, на что обратили внимание сенаторы в своем докладе.

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