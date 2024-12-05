Белоус высказался о потенциальном переходе Погба в «Торпедо»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о возможности перехода Поля Погба в «Торпедо».
«Привести Поля Погба, сбитого летчика, дисквалифицированного за допинг, много ума не нужно. А вот найти новый талант, как ЦСКА в свое время нашел, например, Головина или взял юного Файзуллаева, за которого готовы отдать чуть ли не 15-20 миллионов. Вот это уже интересная селекционная работа», – сказал Белоус.
- Ранее спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что клуб рассмотрит кандидатуру 31-летнего Погба.
- Француз находится без клуба с 1 декабря после расторжения контракта с «Ювентусом».
- Он отбывает срок дисквалификации за допинг. Она продлится до 10 марта 2025 года.
- В последний раз француз выходил на поле 3 сентября 2023 года.