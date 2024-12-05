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    • Белоус высказался о потенциальном переходе Погба в «Торпедо»

    Белоус высказался о потенциальном переходе Погба в «Торпедо»

    Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о возможности перехода Поля Погба в «Торпедо».

    «Привести Поля Погба, сбитого летчика, дисквалифицированного за допинг, много ума не нужно. А вот найти новый талант, как ЦСКА в свое время нашел, например, Головина или взял юного Файзуллаева, за которого готовы отдать чуть ли не 15-20 миллионов. Вот это уже интересная селекционная работа», – сказал Белоус.

    • Ранее спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что клуб рассмотрит кандидатуру 31-летнего Погба.
    • Француз находится без клуба с 1 декабря после расторжения контракта с «Ювентусом».
    • Он отбывает срок дисквалификации за допинг. Она продлится до 10 марта 2025 года.
    • В последний раз француз выходил на поле 3 сентября 2023 года.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    05.12.2024 15:00
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    Комментарии (2)
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    Саша Викторыч
    1733412063
    ...ну а че тут гадать: значит готовится крупная сумма на обнал через сделку с Погба!...за большие деньги то ни кто не спросит, это ПОГБА жешь!...ну то, что он играть не будет...ну потому что постарел
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    Yegres
    1733413104
    Но ЦСКА и Пьянича взял)
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