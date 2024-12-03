Реакция Семина на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение «Торпедо» пригласить Ари на пост спортивного директора.

«Я очень положительно оцениваю это решение торпедовцев. Наконец-то у нас начали профессиональные бывшие игроки становиться спортивными директорами.

Ари хорошо знает футбол. «Торпедо» очень умно поступило. У них будет спортивный директор, который хорошо знает Бразилию, плюс у него есть своя команда.

Вполне возможно, в «Торпедо» будут бразильцы. Но не привезенные агентами, а Ари, своим человеком, который работает в клубе.

Я считаю, что это хорошее решение. Наконец-то у нас в футболе стали появляться профессиональные люди в командах. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.