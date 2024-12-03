Реакция Семина на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение «Торпедо» пригласить Ари на пост спортивного директора.
«Я очень положительно оцениваю это решение торпедовцев. Наконец-то у нас начали профессиональные бывшие игроки становиться спортивными директорами.
Ари хорошо знает футбол. «Торпедо» очень умно поступило. У них будет спортивный директор, который хорошо знает Бразилию, плюс у него есть своя команда.
Вполне возможно, в «Торпедо» будут бразильцы. Но не привезенные агентами, а Ари, своим человеком, который работает в клубе.
Я считаю, что это хорошее решение. Наконец-то у нас в футболе стали появляться профессиональные люди в командах. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.
- 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
- После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.