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    • Директор «Торпедо» прокомментировал возможный трансфер Неймара

    Директор «Торпедо» прокомментировал возможный трансфер Неймара

    Ари, спортивный директор «Торпедо», высказался о вероятности трансфера Неймара в московский клуб.

    «Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», – сказал Ари.

    • Ранее Ари заявил, что «Торпедо» рассмотрит трансфер Поля Погба.
    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2024 14:37
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    Комментарии (7)
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    subbotaspartak
    1733402256
    ...вероятность трансфера Неймара в московский клуб Торпедо.... Полная Динама...
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    Benifacto
    1733402330
    а инопланетян не собираются еще подписывать? ну там хотя бы с ближайшей галактики не?
    Ответить
    oyabun
    1733403405
    В приведенном высказывании ни о каком трансфере никуда либо речи не идёт. Снова заголовок совершенно не соответствует содержимому.
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    Саша Викторыч
    1733404472
    Заголовок года!!! А представьте:Ари уговорит Неймара)))...ойнимагуууу
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    FRZZ
    1733406324
    По всей видимости Ари как шаман гипнозировал всех в Торпедо и они начали верить его сказкам.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733408900
    Ну да,если бы не покупка Сантоса,то точно перешел бы в Торпедо)
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    Тинез Розоп
    1733417028
    Скорее Ней купит Торпедо , чем Торпедо его)))…
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