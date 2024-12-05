Директор «Торпедо» прокомментировал возможный трансфер Неймара

Ари, спортивный директор «Торпедо», высказался о вероятности трансфера Неймара в московский клуб.

«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», – сказал Ари.