Директор «Торпедо» прокомментировал возможный трансфер Неймара

Ари, спортивный директор «Торпедо», высказался о вероятности трансфера Неймара в московский клуб.
«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», – сказал Ари.
- Ранее Ари заявил, что «Торпедо» рассмотрит трансфер Поля Погба.
- 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
- В этом сезоне он провел 2 матча в азиатской Лиге чемпионов.